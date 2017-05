Gjoka: Ata kanë eksperiencën, por…

Para finales së kampionatit, trajneri Ernest Gjoka ka folur për “Sport Ekspres” duke treguar situatën para ndeshjes me korçarët. Çka e bën Kukësin e tij më të fortë, kundërshtari dhe pathyeshmëria: Gjoka i prek të gjitha nga pak. A do të jetë një hakmarrje për humbjen para dy vitesh? JO, për timonierin e Kukësit.

Gjoka, si vjen ekipi në ndeshjen më të rëndësishme të sezonit?

Është një ndeshje finale që vjen në një moment kyç të kampionatit, që duhet kaluar me sukses. Sigurisht përballë është kampionia në fuqi, por nëse ne duam të shkojmë drejt titullit kampion duhet që të mundim kampionët. Ne po e përgatisim me shumë seriozitet dhe me shumë qetësi mbi te gjitha.

Sa i druheni këtij Skënderbeu?

Unë e kam thënë dhe vazhdoj të këmbëngul që nuk është çështje droje apo frike, por çështje respekti. Çdo kundërshtar ne e respektojmë shumë. Duke respektuar kundërshtarët, ne respektojmë veten tonë në radhë të parë. Skënderbeu është një skuadër solide që ka bërë shumë mirë në kampionatin Shqiptarë, kështu që i respektojmë maksimalisht.

Mund të jetë eksperienca pika më e fortë e kundërshtarit, për faktin se ka kaluar dhe më parë ndeshje të tilla?

Sigurisht që është një anë pozitive, pasi kanë qetësinë, kanë krijuar stabilitetin, por mos harroni që në ballafaqimet e këtij sezoni kemi qenë gjithnjë prioritarë. Mendoj se dhe ne kemi një anë shumë të fortë, pasi kemi një grup lojtarësh me një eksperiencë shumë të madhe, por mbi të gjitha, me një kauzë për të arritur dhe ndryshuar gjithçka me skuadrën e Kukësit.

Nëse arrihet titulli, në Gjirokastër do të luhet për pathyeshmërinë, a është ky objektivi i dytë i Kukësit?

Gjithnjë kam qenë me fjalë shumë të pakta për ndeshjen pasardhëse. Mendoj se duhet të kalojmë Skënderbeun, të vlerësohet mirë, të respektohet kundërshtari dhe të arrijmë ta kalojmë me sukses dhe t’i japim një kënaqësi shumë të madhe dhe vetes, por sidomos popullit kuksiane, që po e pret me padurim këtë trofe.

Dy vite më parë Skënderbeu vendoste një dorë të titullit në Kukës, do ishte një hakmarrje nëse arrini triumfin këtë ndeshje?

Mendoj se nuk duhet të ketë hakmarrje, por duhet të ketë gjithnjë “fair-play”. Kohët janë të ndryshme, situatat kanë qenë të ndryshme. Mos harroni që këtë sezon për 34 javë nuk jemi ndalur dhe kemi ecur vetëm drejt një objektivi të vetëm.

Formacioni i mundshëm i Kukësit, 4-4-2

Koliçi

Hallaçi Shameti Alla Rrumbullaku

Dvornekoviç Musolli Lena Karioka

Pejiç Emini