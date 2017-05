Gjimshiti shkëlqen edhe në derbi dhe tani e pret Atalanta

Avelino luajti sot derbin kundër Beneventos në Serinë B italiane, duke humbur 2-1, në një ndeshje mjaft të luftuar. Benevento luan për ngjitje në Serinë A dhe fitoi me meritë, por edhe Avelino luajti mirë dhe mund të barazonte.

Si zakonisht, Berat Gjimshiti ishte titullar dhe ndër më të mirët në fushë, duke u vlerësuar jashtëzakonisht nga mediat lokale në Avelino, që e kanë vlerësuar mesatarisht me notën 6, si pak lojtarë.

“Më i miri i mbrojtjes së Avelinos, ndër më konstantët dhe luftarakët në fushë. Forcë dhe inteligjencë, nuk ka faj tek asnjëri nga golat e pësuar”.

Ndërkaq, pas ndeshjes trajneri Valter Novelino ka zyrtarizuar se Berat Gjimshiti do të kthehet tek Atalanta në verë: “Berati ka një strukturë fizike të rëndësishme, po tregon cilësitë e tij, është një djalë që do të kthehet tek Atalanta, sepse mund të përballojë me sukses edhe Serinë A, ashtu si Radunoviç”.