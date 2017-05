Gjici: Takaj duhej të më shtrëngonte dorën

Jurgen Zela

E bëri ëndrrën e tij realitet, bëri realitet ëndrrën e të gjithë kuksianëve realitet. Safet Gjici ishte jashtëzakonisht i lumtur që arriti të shpallej kampion. Për “Sport Ekspres” numri 1 i Kukësit foli rreth shumë çështjeve, duke nisur nga titulli, lotët e pas ndeshjes, gjykimit dhe homologut të tij. Objektivi i radhës? Grupet në një kompeticion ndërkombëtar.

TITULLI – “Ishte qershia mbi tortë marrja e titullit. Kjo u mbyll gojën të gjithë atyre që flisni kundër Kukësit, pa asnjë provë dhe bazë. Marrja e titullit kampion, pa diskutim u mbyll gojën atyre që folën keq për Kukësin, por faleminderit për ata që na kritikuan, sepse kritikat e tyre me vend në disa raste na kanë ndihmuar për tu përmirësuar. Kemi dhe një ndeshje, por ne jemi matematikisht kampion tani. Është kënaqësi e pamasë për mua personalisht. Jam shumë i gëzuar që ju dhurova kuksianeve një titull kampion, pas kupës dhe Superkupës, gjithashtu dhe ecurisë së jashtëzakonshme në kupat e Europës. Emocion shumë i madh. Që nga krijimi është kampionati i parë dhe kjo tregon se është bërë një punë e jashtëzakonshme. Që sot ka filluar festa këtu në Kukës dhe them me plot bindje që e kanë merituar. Besoj se me këtë titull kampion, pesë vite investime janë përligjur. U arrit objektivi jonë i madh”.

EMOCIONET – “Të them të drejtën, për sa i përket sportit, isha shumë i emocionuar kur shënuam golin e dytë dhe ishin disa lot gëzimi. Këto lot ishin për gjithë atë investim dhe punë që kishim bërë. Kemi qenë kampionë në mundje, por ja tani jemi dhe në futboll. Historia e Kukësit i ka dhënë një top të jashtëzakonshëm. Ne kemi futur konkurrencën në kampionatin shqiptar, por dhe në Europa League treguam se mund të kalohen ture. Ishte një emocion i paparë dhe s’mund ta mbaja pasi prej 3 ditësh kam qenë në një stres të paparë. Kishim përgjegjësi jo vetëm për titullin, por dhe për organizimin që gjithçka të shkonte siç duhet”.

GJYKIMI – “Në mënyrë absolute ne nuk kemi parë favorizim nga Jorgji. Skënderbeu duhet të shohë favorizimet e panumërta që i kanë bërë. Mos të shkojmë larg, por në ndeshjen me Tiranën e pamë se Skënderbeu e mori ndeshjen me penallti dhe Tiranës ju mohua një. Po të futemi dhe të gjykojmë të gjitha ndeshjet që janë bërë mund të shohim që dhe ne na kanë hyrë në hak. Kartonët që dha Jorgji ishin të merituar sepse ekipi i Skënderbeut kaloi në presion, në tension. Nuk dua t’i futem këtyre gjërave. E kemi merituar plotësisht këtë titull. E meritojmë sepse kemi plot 35 ndeshje pa humbje, kemi investuar prej 5 vitesh. E meritojmë sepse i kemi pasur të gjithë kundër. Përgjigja për gojët e liga që s’e donin Kukësin: titullin e morëm ne, me vepra dhe jo me fjalë”.

OBJEKTIVAT – “Ekipi i Kukësit do të vijë të forcohet akoma dhe më shumë. Kemi objektivin e kalimit të tureve në Champions, për të shkuar sa më larg. Për momentin ky është objektivi ynë i madh. Arritja në grupe është synimi ynë më i madh”.

TAKAJ – “Keqardhje për presidentin Takaj, sepse kur po festonim golin e dytë u ktheva ta takoj e t’i shtrëngoja dorën, por ishte larguar. Falënderoj trajnerin De Biazi, ishte shumë profesionist, shumë i edukuar, na uroi për atë që kishim bërë për gjatë këtij viti, ndërsa presidenti Takaj veproi ndryshe nga unë, që e kam uruar dhe kur e ka fituar pa të drejtë titullin ndaj nesh. Keqardhje për të, por është punë për të. Ia kisha thënë dhe ia kam thënë dhe “live” që këtë radhë nuk do arrinte ta merrte titullin kampion. Ia kam thënë që në fillim të kampionatit. Punë për të, asnjëherë një president kampion për gjashtë vite rresht nuk duhet ta bënte atë veprim, një herë që nuk e mori. Imagjinoni nëse do të kishte pesë vite në kërkim të titullit si unë çfarë reagimi do të kishte. Asnjëherë nuk na ka mundur gjatë këtij sezoni. Unë s’do e bëja diçka të tillë. Nuk duhet të harrojmë që gjithnjë ka polemika të tilla në Shqipëri, edhe Skënderbeu e ka fituar me polemika titullin në vitin 2011”.

PREMIOT – “Nuk e kemi vendosur ende, kur ta vendosim do e merrni vesh. Normalisht është fundi i kampionatit dhe çunat e kanë merituar”.

KUPA – “Kam marrë Superkupën në fillim të sezonit me Skënderbeun dhe titullin e mora po përballë Skënderbeut. Skënderbeu u hap edhe në kupë dhe pa kampionat doli zbuluar. Ne bëmë një zgjedhje shumë të mirë duke u përqendruar vetëm në kampionat dhe nuk i shpërndamë forcat dhe në kupë dhe në kampionat. Nuk kam keqardhje për Kupën”.

PATHYESHMËRI – “Do të shkojmë në Gjirokastër vetëm për fitore. Kemi vendosur një rekord të jashtëzakonshëm dhe dua shumë që ta mbyllim këtë vit pa humbje”.