Gjici: Partizani t’i lërë provokimet, nuk fitohet kampionati me presione

Do të jetë ndeshja më e rëndësishme ndoshta e gjithë sezonit ajo e fundjavës së ardhshme mes Kukësit dhe Partizanit, që do të luhet në “Selman Stërmasi”. Ekipet vijnë me të njëjtin pretendim dhe në të njëjtën kuotë pikësh. Një ndeshje e madhe që mund të quhet finale, pasi fituesi mund të marrë gjithçka, ndërsa humbësi do i largohej objektivit final. Presidenti i Kukësit, Safet Gjici, ka folur për “Sport Ekspres” rreth disa çështjeve, ku kryesorja ka qenë në lidhje me kandidimin e tij si deputet dhe a do të ndikojë kjo në vazhdimësinë e tij në krye të klubit verilindor. Numri një i Kukësit duket i prerë, duke theksuar se ai do të vijojë të jetë pranë Kukësit për një kohë të gjatë. Diçka të tillë e lidh dhe me faktin se këto “zhurma” janë tendencioze, pasi kjo javë do të jetë përballë Partizanit. Akuzat se Kukësi favorizohet? Gjici flet dhe për to. Kërkesa ndaj ekipin dhe skuadrës është vetëm euforia dhe fitorja, më pas një çek i bardhë i pret lojtarët.

KANDIDATURA – “Sa i përket kandidimit tim në Kukës, nuk ka lidhje aspak me sportin. Unë kam pesë vite që merrem me ekipin e Kukësit. Kemi bërë historinë dhe do vazhdojmë ta bëjmë përsëri. Madje, do u thosha tifozëve të Kukësit që kjo më jep akoma më shumë forcë për ta mbështetur akoma dhe më shumë ekipin e Kukësit, ashtu siç kemi thyer rekorde deri më tani, si brenda ashtu dhe jashtë vendit. Atyre që merren me pjesën se çfarë do të bëjë Kukësi tani që Gjici hodhi kandidaturën për deputet u them të mos shqetësohen, sepse ekipit të Kukësit do t’i shtohen akoma dhe më shumë investimet. Po e them dhe do e përsërit, Kukësi do të ketë një mbështetje akoma dhe më të madhe. Tifozët e Kukësit duhet të rrinë të qetë në këtë aspekt. Ju garantoj se do të vazhdoj rrugën e nisur, pasi do të bëjmë rikonstruksione në stadium, do të investojmë në ekipet zinxhirë dhe shumë investime të tjera. Ne do të fuqizohemi akoma dhe më shumë”.

ZGJIDHJA – “Të gjithë e dinë se deputetët në Shqipëri kanë mbështetur ekipe futbolli dhe nuk i ka penguar njeri. Kjo pasi ka qenë dikush atje dhe deputetët kanë qenë pranë ekipit. Pashë që ishte bërë me rastin e Vllaznisë, por unë ekipin e Kukësit nuk e lë kurrë, sepse është bërë goxha investim. Është dikush tjetër që është administrator i klubit që vazhdon punën e vet dhe unë do jem siç jam sot, nesër, pasnesër dhe për shumë vite. Gjithçka në rregull që tani dhe ata që shkruajnë nuk kanë kuptuar asgjë. Gjithçka është e zgjidhur. Ata që mendojnë se unë do e lë Kukësin, gabojnë rëndë. Tani unë kam një detyrim akoma dhe më të madh për ta mbështetur, në shumë aspekte”.

AKUZAT – “Partizani që në fillim të kampionatit këtë punë ka bërë, vetëm duke u ankuar. Vetëm presione dhe ankesa. Tek Partizani mendojnë se me presione mund të marrin kampionatin. Meqë drejtori i Partizanit ka folur broçkulla, po i kujtoj penalltinë e marrë përballë Tiranës, e cila ishte një turp. Nëse ia mbledhim të gjitha ndeshjet ku Partizani ka fituar me penallti, nuk do fliste ashtu. Partizani merr pikët, fiton me penallti dhe prapë ankohet për arbitrat se favorizojnë kundërshtarët. Ne nuk e duam kampionatin me presione. Unë kur e them diçka atë e mbaj, të gjithë e dinë këtë parim. Kurrë nuk do e lë Kukësin, dhe këtë gjë ta dinë mirë edhe ato të Partizanit, apo ndonjë dashakeqës që bën lojën e Partizanit. Ne nuk do të merremi me ta, do të shohim punën tonë. Ne nuk merremi me presione të tilla. Ata kanë zgjedhur këtë mënyrë, është punë për ta. Partizanit do i them vetëm diçka, të shohë punët e vet, të shohë problemet e veta, mos të mendojnë se mund t’i bëjnë presion apo shantazhe Kukësit, pasi nuk është e hijshme që të merren me këto gjëra. Ata kanë politikën e tyre, ne kemi tonën. Unë kërkoj vetëm lojën në fushë dhe “fair-play” dhe jam në rregull. Gjithë kjo zhurmë bëhet për të shpërqendruar ekipin nga ndeshja e radhës me Partizanin. Tani jemi mësuar me gjëra të tilla, u bënë pesë vite dhe kemi fituar eksperiencën në tërësi. E theksoj dhe duhet ta lexojnë tre herë se ne jemi ekipi që kemi plot 31 ndeshje pa humbje. Partizanit vetëm kaq i them, mos të harrojë 31 ndeshjet pa humbje. Asnjë ekip tjetër s’është si ne”.

NDESHJA – “Ju bëj thirrje lojtarëve dhe tifozëve të Kukësit, që të mos bien pre e provokimeve, pasi këto janë keqdashëse nga ekipet rivale, për të shpërqendruar vëmendjen e lojtarëve e stafit teknik, meqë jemi para ndeshjes me Partizanin. Ne duhet të shohim vetëm ekipin tonë dhe punën tonë, pa eufori. Duhet të tregojmë veten përballë Partizanit, të fitojmë ndeshjen dhe të ecim përpara drejt titullit kampion. Ky është objektivi ynë. Momentalisht jemi të përqendruar vetëm tek titulli kampion, tek ndeshja e kësaj jave me Partizanin. Nuk duhet që të shpërqendrohemi nga këto fjalë që duan të prishin klimën. Ndeshja me Partizanin është krye finalja jonë dhe aty do të tregojmë vlerat tona. Kukësi ka plot 31 javë pa humbje, çka do të thotë se Kukësi ka stofin, ka investimin prej pesë vitesh dhe ka ardhur momenti që të kurorëzohet gjithçka me titullin kampion. Është derdhur shumë mund e djersë për të arritur deri këtu. Kemi bërë ndryshime mjaft të mëdha, shtoj këtu detajin se çdo ekip që vjen në Kukës luaj si të jetë në fushën e tij. Ne kemi bërë ndryshime të mëdha për standardet për të luajtur brenda në Kukës. Laçi erdhi në Kukës, luajti futboll, nuk pati asnjë incident, asnjë akt dhune, dhe gjej rastin për të falënderuar tifozerinë kuksiane që ka mbajtur standarde ashtu siç duhet. Ekipi s’duhet të merret fare me këto çështje. Na pret një ndeshje e rëndësishme, por jo vendimtare. Ky takim as nuk ta jep dhe as nuk ta humb kampionatin. Na kanë mbetur dhe pesë ndeshje, nëse vazhdojmë pa humbje”.

ALUDIMI – “Partizanit i ka ardhur shumë inat, shumë keq që nuk e ka marrë atë për të cilën mund të ketë bërë investime në ndeshjen tonë me Laçin. Puna e tyre, nuk kam fakte”.

ANKESA – “Ne do të bëjmë ankesë në federatë që arbitri nuk na dha një 11-metërsh në rastin e Kalesë kundër Laçit, e cila ishte një penallti e pastër. Arbitri nuk na e dha atë 11-metërsh, pasi siç duket ka marrë urdhër nga të tjetërkush, që Kukësi duhet të ndëshkohet me kartonë dhe ndeshja të çohet drejt barazimit. Nuk e arritën dot këtë gjë dhe ndaj flasin”.

TITULLI – “Kukësi kurrë nuk do të ndalojë së bëri historinë në futbollin shqiptar. Besoj se ne do ia arrijmë që të shpallemi kampion, nëse do i vlerësojmë këtë pesë takime të mbetura si finale. Kampionati merret në fushë dhe nuk merret as përmes presioneve, as me shantazhe dhe as me të tilla gjëra që thotë Partizani ndaj Kukësit. Më vjen keq që flasin në mënyrë joprofesioniste duke dëmtuar imazhin tonë.

PREMIO – “Gjithnjë kur ka rezultate dhe lojë të mirë ka premio. Ekipit unë i kam një borxh, nëse mund ta quaj kështu. Ata e zgjedhin vetë premion, ata të fitojnë ndeshjen me Partizanin dhe ta vendosin vetë. Kjo është një praktikë e imja, ku ata vendosin shifrën, ma sjellin mua dhe unë urdhëroj që të shpërndahen premiot”.

PATHYESHMËRIA – “Kjo është vetëm ndeshje e radhës, ne duhet të vazhdojmë rekordin e pathyeshmërisë, por ajo që vlen mbi të gjitha është titulli kampion. Të qenit i pathyeshëm është një statistikë shumë e veçantë dhe e mirë, por ne na duhet kampionati. Ne duhet të fitojmë ndeshjet e radhës një e nga një pa kaluar në eufori dhe duke i bërë hyzmetin punës tonë. Ne nuk kemi pse merremi fare me deklarata apo kundërdeklarata, sepse nuk na interesojnë fare”.

PENALLTITË – “Atë që na bëri ne arbitri në Kukës me Vllazninë, nuk ia ka bërë Partizanit. Ajo penallti që nuk iu akordua Eminit, ka ndikuar në të gjithë kampionatin, jo vetëm në atë ndeshje. Ne jemi përsëri në rrugën e duhur, nuk duhet të gabojmë”.

KËRKESA – “Ekipit dhe stafit vetëm për një gjë ua tërheq vëmendjen, që duhet të kenë zero eufori, pasi asgjë nuk ka mbaruar. Gjithçka do të mbarojë në 27 maj, ose kur matematika të na nxjerrë kampion. Ne jemi ende në luftën për titull, bashkë me Skënderbeun dhe Partizanin”.

INVESTIMI – “Fushën do ta ribëjmë, do ta zgjerojmë, do të sjellim ndriçimin dhe do të bëjmë një fushë tjetër stërvitore. Kemi shumë punë për të bërë”.