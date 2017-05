Gjici: Partizani do pastërti, por pastaj merr Moxhin

Presidenti i Kukësit, Safet Gjici, në një intervistë në Supersport, ka folur për sfidën e nesërme kundër Partizanit, duke e pranuar që është vendimtare për titullin: “Prej 5 vitesh që kërkojmë të marrim një titull kampion. Besoj që kjo ndeshje është deçizive, e rëndësishme për të realizuar objektivin që kemi”.

Do të drejtojë arbitër slloven: “Ne nuk kemi qenë për arbitra të huaj të them të drejtën, nuk është se nuk kemi pasur raste të tjera për këto vite që jam unë në futboll që një ndeshje e zakonshme e kampionatit të gjykohet nga të tillë. Federata e ka menduar dhe vlerësuar kërkesën e Partizanit. Ne nuk kemi asgjë, në fund të fundit është vendosur, do vijë. Ajo që unë u kërkoj çunave është që kushdo të jetë arbitri, duhet të luajnë futboll, pasi në fund të fundit arbitri as nuk ta jep ndeshjen, as nuk ta mohon atë. Arbitrat e kanë favorizuar pothuajse në çdo ndeshje Partizanin, për shkak se u ka bërë presione vetë, për shkak se e ka filluar me presion që në fillim të kampionatit dhe po e mbarojnë me presion. Por tani kanë dalë edhe me presione të ekipit kundërshtar. Ne jemi shumë të qetë, nuk e hamë presionin, as ekipi. Unë e pashë sot ekipin, në mënyrë më absolute nuk ndikohet nga këto presione që bën Partizani. ‘Lojë burrash’ dhe të marr me Tiranën penallti të paqenë.”.

Partizani tani ka edhe Moxhin: “E kanë marrë si këshilltar, ndoshta e kanë marrë për të pastruar futbollin shqiptar. Kjo është e drejtë e tyre, sepse nuk dua të futem në punë të brendshme të Partizanit. Por dihet tashmë historia e tij në kampionatin italian. Besoj që nuk kemi nevojë për njerëz të tillë që të vijnë të pastrojnë futbollin shqiptar kur ata janë të dënuar përjetësisht në kampionatin italian. Gjithsesi ata janë punë të tyre, nuk duhet të merrem me atë punë”.

Marrëdhëniet me Partizanin: “Ne të gjithë jemi miq, njihemi edhe pa qenë në futboll. Nuk kam asnjë problem me presidentin Demi, nuk kam asnjë problem me tifozët e Partizanit. Në mënyrë më absolute. Me tifozët e Partizanit, kur ishte konkurrencë shumë e fortë mes Korçës dhe Partizanit, ata përherë na thoshin “na e rrih Korçën në Kukës” dhe ua realizova dëshirën. Prapë nuk e morën kampionatin. U futën në Champions se u dënua Korça por nuk e morën kampionatin”.

Në fund, një thumb për Starovën dhe zërat se mund të kandidojë për kreun e FSHF-së: “Nuk besoj që do mund ta bëjë punën e Federatës Starova, për shkak se e njoh si punon e ku punon. Gjithsesi është e drejtë e çdokujt të dëshirojë, problemi është sa e arrin, sa e kap atë vend pune. Nuk e besoj, se Starova ka qenë Sekretar i Përgjithshëm i Federatës dhe nuk ka pasur ndonjë rezultat kushedi çfarë. Unë them se është një kandidat i djegur akoma pa e filluar. Këtë ka bërë edhe kur ka qenë te unë Starova. Në çdo ekip që shkon nxit presidentët e klubeve që të shkojnë të kandidojnë për president Federate”.