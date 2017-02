Gjici: Nuk ka trukim, na shihni të mërkurën

Jurgen Zela

Safet Gjici nuk pranon asnjë akuzë dhe nuk është dakord me trajtimin që i është bërë ndeshjes Tirana-Kukësi, ku pjesa e dytë e ndeshjes ngjalli dyshime të forta për tolerim nga bardheblutë. Duke folur në “Ora Skaner” në “Ora News”, presidenti i Kukësit mohon gjithçka dhe e konsideron një sulm të organizuar nga Kukësit, por sipas tij gjithçka do të shihet të mërkurën në kupë, duke premtuar fitoren dhe kualifikim, që do të vërtetonte se nuk ka pasur marrëveshje me Tiranën.

SFIDA E TITULLIT KAMPION – “Të them të drejtën distanca nga tuneli deri në Kukës është një rrugë shumë e gjatë. Ne jemi me këmbë në tokë, kampionati është e gjatë, gara është e fortë, do të jetë fusha ajo që do të tregojë nëse do e arrijmë titullin kampion”.

TITULLI – “Në fakt gjashtë pikë janë shumë por dhe nuk janë shumë. Më pëlqen shume trajneri i Luftëtarit që thotë nuk e kemi arritur ende objektivin. Unë nuk jam euforik, duhet t’i marrim ndeshjet një e nga një, për të arritur aty ku duhet. Ne i kemi marrë gjërat më radhë, kemi ecur mjaft mirë në Europë dhe kemi fituar Kupën dhe Superkupën, është një punë shume e mirë si klub, do i shkojmë në fund pasi kemi kapacitetin. Ne nuk kemi humbur prej kaq shumë javësh, madje as Reali nuk është si ne në këtë drejtim. Kemi stofin për të dal kampion jemi në rrugën e duhur për të dal kampion”.

SULMI MEDIATIK – “E prisnim sulmin dhe ne jemi shumë të qetë. Ne besojmë se do arrijmë të dalim kampion”.

ALEANCAT – “Ne nuk kemi bërë aleancë me Tiranën dhe s’kemi pse të bëjmë.

Nuk e kuptoj pse duhet të bëj aleancë me Tiranën, ne nuk kemi nevojë të bëjmë aleanca. Ka ekipe të tjera që kanë bërë aleanca. Ne kemi bërë investime për të arritur të çojmë të gjithë trofetë në Kukës, nga Kupa, Kampionati dhe deri tek Superkupa, por vetëm në fushën e lojës. Nuk kam arsye pse të bëj aleanca me asnjë ekip. Kemi treguar se ne mund të ia dalim me meritë. Lojtarët duhet ta marrin qetësisht për të shkuar në gjysmëfinale. Gazetarët që duan të ndikojnë në kampionat, kush e pa ndeshjen ishte një rast që Tirana mund të shënonte dhe fitonte dhe ne nuk kishim minuta për të përmbysur. Mund të marrin informacione nga UEFA nëse Kukësi toleron apo jo. Unë nuk toleroj as Tiranën dhe as një ekip tjetër. Sa ta kem unë ekipin unë do luaj ndershëm deri në fund pavarësisht se shumë ekipe kanë bërë aleanca dhe nuk janë sulmuar. Jam në pritje të sulmeve pasi ai që është kryesues gjithmonë sulmohet. Unë kam besim se deri në fund të fazës së tretë do të shkëputemi deri në 9 pikë”.

STANDARDET – “Unë jam dakord nëse do ruhej i njëjti standard, ne do shohim të mërkurën nëse Kukësi do kaloj Tiranën. Janë disa ndeshje të tjera, nuk është vetëm Kukësi- Tirana. T’i shohim të gjitha ndeshjet të mërkurën. Ende pa u mbaruar ndeshja e kthimit është folur kaq shumë. Unë them se do të kualifikohet Kukësi. Lojtarët e mi do të motivohen kaq shumë sepse ne duam Kupë dhe Kampionat. Ne nuk kemi hequr dorë as nga kupa as nga kampionati, pavarësisht se objektiv madhor kemi kampionatit. Filluan me presionin, dhe ishim të përgatitur për diçka të tillë. Nisën me presionin, por nuk ia dolën, më pas me Hasanin që ka kërkuar largimin, por nuk është e vërtetë. Është e pamoralshme që të akuzosh një ekip që luan ndershëm dhe në mënyrë korrekte”.

DEKLARATA E GJOKËS – “Gjoka është shtyrë nga një gazetar dhe ka dhënë mendimin e vet dhe ka folur për aleanca për politikën, ata e kanë interpretuar siç kanë dashur. Nuk ka thënë asnjëherë që kemi aleancë me Tiranën. Kjo çështje është e çuditshme që doli pas tre ditësh”.

MERKATOJA – “Unë do të isha për 3-4 afrime, duke nisur nga Çetkoviç, që erdhi së pari te ne, por trajneri Gjoka ka refuzuar dhe ka dhënë aprovimin vetëm për ata që kemi marrë. Deri tani ai ka të drejtë, ka mbajtur skuadrën që kishte dhe ka rezultate perfekte, meriton notën 10”.