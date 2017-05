Gjici nuk e mban fjalën, por ka arsye

Nga tuneli i Kalimashit deri në Kukës NË KËMBË.

Ky ishte premtimi i Safet Gjicit në rast se fitohej titulli kampion, por presidenti i Kukësit nuk do ta mbajë fjalën.

Në fakt, premtimi i tij ishte i pamundur duke parë distancën, por tani ka edhe një arsye madhore pse premtimi nuk do të mbahet.

Me një postim në faqen zyrtare, Kukësi ka njoftuar se policia nuk lejon bllokimin e rrugës dhe marshimin drejt Kukësit, pasi është rrugë kombëtare dhe natyrisht kaosi me trafikun do të ishte i frikshëm.

Në këtë mënyrë, Gjici ka premtuar të shlyeje gjithçka me festën madhështore të së dielës në Kukës.

Premtimi i titullit, Institucionet s’lejojnë bllokimin e rrugës

Presidenti i F.K. Kukësit Safet Gjici kishte premtuar se nëse skuadra e tij do të dilte kampione do të marshonte me trofeun nga tuneli i Kalimashti deri brenda qytetit. Një premtim që është përkrahur edhe nga futbollistët e skuadrës. Pas realizimit të ëndrrës së madhe, fitimit të titullit kampion, klubi i Kukësit nuk i është shmangur këtij premtimi dhe ka nisur me bindje të plotë organizimin për ta bërë diçka të tillë.