Gjici motivon skuadrën, çek i bardhë për fitoren

Presidenti Safet Gjici ka motivuar skuadrën e tij paraditen e djeshme. Bosi i verilindorëve ka shkuar dhe ka biseduar me stafin dhe lojtarët, duke u dhënë atyre mbështetjen maksimale para takimit me Partizanin.

Dhe njëherë Gjici ka treguar mbështetjen e tij maksimale dhe nga ana financiare, teksa ka deklaruar se një fitore me Partizanin do u hapte udhë lojtarëve ta caktonin ata premion. Pasi ka folur më gjithë lojtarët, presidenti ka zgjedhur të konsumojë dhe një kafe me stafin teknik.

Rreth orës 12:00, Gjici është larguar nga hoteli. Skuadra ishte mjaft e qetë, pavarësisht se papara do të luhet ndeshja më e rëndësishme e sezonit. Nuk kanë munguar dhe tifozët të cilët kanë takuar idhujt e tyre dhe kanë shkrepur ndonjë foto. Në sy binte një optimizëm i madh se me Partizanin rezultati pozitiv është diçka jo shumë e vështirë. Efekti “pathyeshmëri” ka ndikim. Në grumbullimin e sezonit Kukësi tregon se është gati.