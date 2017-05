Gjici: Luftuam të vetëm, Takaj as nuk më uroi!

“Ndeshje e rëndësishme. Mundi dhe sakrifica që bëmë, e meritonte Kukësi. Nuk do t’i futem polemikave, sepse ndeshja ishte fairplay dhe asnjë problem në fushë. Përveç disa medieve që ishin kundër Kukësit, si edhe analistëve, prej 35 javësh jemi të pathyeshëm. Por, edhe rekordin sepse ishim kundër të gjithëve. Fituam një luftë të vetëm. Ka pasur edhe nga ata që kanë folur për realitetin e Kukësit. Sepse jemi realitet në futbollin shqiptar.

Kampionati përfundon në Gjirokastër, duhet të shkojmë të fitojmë dhe festojmë. Sot Kukësi është në festë. Ka kuksiane kudo, në gjithë Shqipërinë dhe Evropën, që na kanë mbështetur. E meritojmë sepse kemi 5 vjet që luftojmë. Sa i përket premtimit, dot ë eci në këmbë. Kur shihja në disa media që kalohej Kukësi përnjëherë më vinte keq, por s’ishte për mua, por për një qytet të tërë. Kemi qenë shumë të fortë.

Jemi mësuar me sfida të vështira. E kemi qejf të ecim në këmbë. Do të shkojmë në Gjirokastër dhe më pas të bëjmë një festë të madhe. Kritikat na kanë bërë shumë mirë. Trajnerit Gjoka, ekipit dhe stafit. E përsëris, kritikat na kanë karikuar më shumë. Sa i përket ekipit të Kukësit, do të fuqizohemi edhe më shumë. Do të bëhemi Europianë dhe do të plotësojmë kushtet. Edhe nëse populli kuksian do të votojë për mua në parlament, dikush tjetër do ta ndjekë dhe s’do të ngelë i vetëm. Do të ketë arritje më të mëdha”.

Batuta me Takaj… “Kur po festoja golin e dytë, nuk ishte fare aty. Do ta prisja që të festonte me ne, sepse kështu është futbolli. Gjashtë herë fiton ai, njëherë ne. Skënderbeu ka ekip të mirë, por nuk i dolën fjalët Takajt, që tha se Kukësi do të lodhej dhe s’do të arrinte në fund. Jorgji? I pakontestuar gjatë gjithë sezonit, sidomos nga Skënderbeu”.