Gjici: Kukësi klubi më i ndershëm, por na sulmojnë të gjithë

Safet Gjici nuk pranon asnjë akuzë dhe nuk është dakord me trajtimin që i është bërë ndeshjes Tirana-Kukësi, ku pjesa e dytë e ndeshjes ngjalli dyshime të forta për tolerim nga bardheblutë. Duke folur në “Ora Skaner” në “Ora News”, presidenti i Kukësit mohon gjithçka dhe e konsideron një sulm të organizuar nga Kukësit, por sipas tij gjithçka do të shihet të mërkurën në kupë, duke premtuar fitoren dhe kualifikim, që do të vërtetonte se nuk ka pasur marrëveshje me Tiranën.

“Ne nuk kemi bërë aleancë me Tiranën dhe s’kemi pse të bëjmë. Nuk e kuptoj pse duhet të bëj aleancë me Tiranën, ne nuk kemi nevojë të bëjmë aleanca. Ka ekipe të tjera që kanë bërë aleanca. Ne kemi bërë investime për të arritur të çojmë të gjithë trofetë në Kukës, nga Kupa, Kampionati dhe deri tek Superkupa, por vetëm në fushën e lojës. Nuk kam arsye pse të bëj aleanca me asnjë ekip. Kemi treguar se ne mund të ia dalim me meritë. Lojtarët duhet ta marrin qetësisht për të shkuar në gjysmëfinale. Gazetarët që duan të ndikojnë në kampionat, kush e pa ndeshjen ishte një rast që Tirana mund të shënonte dhe fitonte dhe ne nuk kishim minuta për të përmbysur. Mund të marrin informacione nga UEFA nëse Kukësi toleron apo jo. Unë nuk toleroj as Tiranën dhe as një ekip tjetër. Sa ta kem unë ekipin unë do luaj ndershëm deri në fund pavarësisht se shumë ekipe kanë bërë aleanca dhe nuk janë sulmuar. Jam në pritje të sulmeve pasi ai që është kryesues gjithmonë sulmohet. Unë kam besim se deri në fund të fazës së tretë do të shkëputemi deri në 9 pikë”.