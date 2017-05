Gjici hap thesin, 100 mijë euro lojtarëve

Plot 100 mijë euro: ky është shpërblimi për lojtarët dhe stafin e Kukësit, pas triumfit ndaj Skënderbeut. Titulli kampion, aq i ëndërruar nga Safet Gjici, ka pasur kosto të llahtarshme ndër vite, ndaj shifra e vendosur për triumfin e djeshëm nuk është asgjë për bosin verilindor. Ditët e fundit, i pyetur në lidhje me këtë temë, Gjici kishte deklaruar se gjithçka e kishin në dorë lojtarët, të kërkonin sa të donin, nëse dilnin kampion, por tashmë mësohet shifra e çmendur që do të shkojë në xhepat e protagonistëve të suksesit historik. Javën e ardhshme Kukësi do të luajë në Gjirokastër dhe nuk dihet a do të ketë ndonjë motivim të jashtëzakonshëm për të mbyllur sezonin pa asnjë humbje, por e sigurt është që Gjici do të mundohet t’i motivojë sërish, sepse e ka fiksim rekordin e pathyeshmërisë dhe e ka përmendur menjëherë gjatë festimeve të djeshme dhe intervistave pas ndeshjes.