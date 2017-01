Gjici: Duka nuk ka konkurrent, Skënderbeu tashmë është lodhur

Presidenti i Kukësit, Safet Gjici, në linjë telefonike në emisionin “Zona Gol” në “Supersport”, ka folur gjerë e gjatë, teksa e cilëson këtë vit si të duhurin për të dalë kampion. Ai zbulon disa emra të merkatos që ka diskutuar, përballjen me Vllazninë, raportin me bashkinë, çështjen Moreira, por edhe synimet, ku mes tyre tregon se nuk e sheh veten ndonjëherë në krye të futbollist shqiptar si president federate.

SEZONI I KALUAR – “Problemi ishte se dy fazat e para të vitit të shkuara nuk ishin të mira. Edhe vetë kisha disa angazhime të tjera dhe nuk bëra maksimumin. Fituam Kupën dhe Superkupën. Realisht titulli është qershia mbi tortë. Sivjet është viti i duhur. Kemi konkurrencë të fortë. Duke qenë të angazhuar të gjithë në klub dhe duke vlerësuar çdo kundërshtar, besoj se do ia arrijmë. Pse jo të mos shkojë kupa në veri, në Kukës ku nuk ka qenë asnjëherë. Autostrada e ka afruar shumë Tiranën”.

NDESHJA ME VLLAZNINË – “Në fund të fundit kampionati është me pikë. As mua loja nuk më kënaqi. Super goli i Pejiçit na dha fitoren. Kualitetet i ka ekipi. Ekipi është i ngarkuar, me rëndësi janë pikët. Loja do të rritet. I mbetet trajnerit dhe lojtarëve të rrisin nivelin. Ekipet nuk kanë diferenca, ndaj duhet punuar për të marrë pikët. Normalisht duhet që loja të jetë më e mirë. Ishte ndeshje transferte, në Shkodër, por fillimi i mbarë është gjysma e punës”.

KUKËSI I SIVJETSHËM – “Çdo vit që kalon është eksperiencë për ne. Sivjet kemi ekip shume më të mirë se vitet e tjera, ashtu sikurse edhe kampionati është më i fortë. Duke mos neglizhuar askënd, ne do ia dalim me sukses, duke vlerësuar çdo ndeshje. Ne i qëndrojmë shumë afër ekipit, për të fituar titullin, që është i vështirë, por jo i pamundur. Unë kam shumë besim. Ne i kemi ngjitur shkallët një e nga një. Kemi marrë Kupën dhe Superkupën, ndërsa tani është radha e kampionatit”.

RAPORTI ME PRESIDENTËT – “Nuk shoh diferencë. Secili ka stilin e vet. Kam respekt për të gjithë ata që investojnë, pasi hedhin paratë e familjeve të tyre në sport. Nuk shoh diferencë, i kam kolegë dhe i respektoj. Jemi konkurrentë. Korça e ka bërë historinë e vet, tani i ka ardhur koha të pushojë, pasi është lodhur. Edhe Demi si ne do të fitojë. Jemi katër pikë para, por s’ka mbaruar asgjë”.

MERKATO – “Kam pas kontakte me Bakajn, Cetkoviç dhe Prognin. Trajneri ka vendosur. Ai nuk ka dashur të marrë shumë lojtarë. Uroj të dalë mendimi i tij dhe besoj se do dalë. Vitet e tjera kemi marrë shumë lojtarë, duke prishur disi klimën. Kam dëgjuar trajnerin këtë herë. Do isha i gatshëm t’i merrja ata lojtarë. Mund të kemi edhe një afrim nga jashtë, nëse zgjidhet problemi i dokumentacionit”.

RAPORTI ME BASHKINË – “Kukësi, edhe si qark, nuk është i pasur. Deri tani kemi bërë bisedime me kryetarin e bashkisë. Na ka premtuar se do na mbështesë. Ka 3-4 vite që bashkia nuk e ka dhënë pjesën e vet. Unë nuk e lë ekipin në baltë. Kur të lodhemi dhe s’do kemi mbështetje atëherë ndryshon situata. Ata pak aksionerë që kanë qenë dikur, janë larguar për arsyet e veta, por duhen falënderuar për atë që kanë dhënë. Nëse nuk do kishim kaluar turet në Europë, do kishim pasur shumë shpenzime dhe është e vështirë ta mbash. Aktualisht i mbaj unë të gjitha shpenzimet”.

MOREIRA – “Ne e kemi paditur lojtarin në fjalë, pasi nuk u paraqit në fazë. Është njoftuar disa herë dhe ai nuk është paraqitur. Unë kam bërë një investim të madh për të. Kam paguar çdo shpenzim, i kam paguar operimin. Ai ka kërkuar vetë të vijë sërish. Do shihni në fund të gjyqit se çfarë do të ndodhë. Ai ka klauzolë për prishjen e kontratës”

EMOCIONI MË I MADH – “Viti i parë që kemi kaluar gjithë ato ture, kanë qenë emocionet më të mëdha. Pas 83 vitesh e futem në Superiore. Konkurruam denjësisht në Europë. Doja grupet, por është vështirë. Ajo ka qenë kënaqësia më e madhe sa i përket sportit. Kënaqësia e dytë do jetë titulli kampion”

SYNIMI I RADHËS – “Nëse marrim titullin, synojmë grupet. Unë gjithmonë i bëj kërkesa vetës. Nëse ndodh, do jemi afër grupeve. President federate? Nuk e kam menduar kurrë. Mos na bëni kështu pyetjesh, pasi e kemi një dhe e ka bërë mirë punën. Kombëtarja e tregoi atë gjë. Ne e kemi zgjedhur atë me 100% të votave. Kombëtarja bëri historinë dhe nuk besoj se si do ketë konkurrent”.