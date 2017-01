Gaz Metani çon Llullakun në FIFA!

Klubi rumun kërkon 200 mijë euro nga shqiptari për transferimin në Kazakistan, ndërsa mesfushori shprehet i sigurtë te fitorja e gjyqit pasi “akordi i shte i tillë”

Transferimi i Azdren Llullakut në Kazakistan, te Astana, është kryer dhe firmat janë hedhur, por për futbollistin parashikohet një betejë ligjore në FIFA. Gaz Metani, sipas “Prosport.ro”, ka ndër mend ta pdisë futbollistin për faktin se duhet të paguante një penale prej 200 mijë eurosh në arkat e klubit rumun për t’u liruar gjashtë muaj përpara fundit të kontratës. Madje, Gaz Metani është i bindur se do ta fitojë këtë padi dhe lojtari do të detyrohet të paguajë ose do t’I bllokohet federimi. Megjithatë, i kontaktur nga ky portal, vetë Llullaku u shpreh se kjo kërkesë e Gaz Metanit e ka befasuar disi, duke qenë se ai kishtë rënë në ujdi me drejtuesit e klubit që në verën e vitit të shkuar se, nëse do të vinte një ofertë e rëndësishme gjatë merkatos dimërore, atëherë do të largohej pa asnjë qindarkë. “Kontrata e thohte qartë se mund të largohesha i lirë. Mendoj se ajo që po provon Gaz Metani është humbje kohe. Do të shohim, por unë këtë çështje e kam të fituar”.

2 vjet kontratë firmosi Llullaku me Astanën, ndërsa do të përfitojë 480 mijë euro në sezon, pra gati 1 mln në total për dy sezone