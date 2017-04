Gati shlyerja e borxheve për dy “ish”-ë bardheblu

Klodian Duro dhe Aleks Ullian do të gëzojnë këto ditë paratë e prapambetura në llogaritë e tyre bankare, pasi Tirana ka vendosur t’u paguajë borxhet e prapambetura. Braziliani, i cili nuk luajti as tre muaj me bardheblutë, sepse erdhi në 12 janar 2016 dhe u largua më 5 prill 2016 do të paguhet 58 mijë euro në ditët në vazhdim. Aleks Uillian u largua nga Tirana, pasi nuk luajti asnjë ndeshje. Sipas klubit bardheblu, largimi i brazilianit vitin që shkoi u bë për shkak të performancës së mesfushorit, që në fakt nuk arriti as të debutonte me ekipin e parë. Gjithsesi, edhe pse nuk luajti asnjë minutë, Ullian arriti të merrte 58 mijë euro.

Edhe Klodian Duro do të përfitojë brenda pak ditësh 52 mijë euro. Ish-futbollisti i kombëtares dhe i bardhebluve ka luajtur sezonet e fundit me Tiranën në karrierën e tij në vitet 2011-2013, duke shënuar katër gola dhe duke u aktivizuar në 34 ndeshje. Edhe ai kishte një borxh të hapur me bardheblutë, por detyrimet do të zerohen.