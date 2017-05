Gabigol braktis stolin, tension tek Interi

Është misteri më i madh i sezonit tek Interi: Gabigol u ble për më shumë se 40 milionë nga Santosi, por ka qenë një dështim total, duke mos luajtur me asnjë trajner, nga De Bur e deri te Veki, që po drejton skuadrën.

Një histori e çuditshme, me shumë gjëra të pathëna dhe mistere që ndoshta do të zbulohen me kalimin e viteve, sepse nuk ka mundësi që një futbollist i konsideruar një fenomen të transformohet në një bidon dhe të mos luajë as minutat e fundit në ndeshje pa vlerë.

Dje Interi fitoi 3-1 me Lacion dhe në minutën e 86-të Veki hodhi në fushë Banegën në vend të Medelit, edhe pse Interi ishte me një lojtar më shumë dhe në dispozicion ishte edhe Gabigol.

Braziliani, kur pa se u krye edhe zëvendësimi i tretë, u largua fare nga stoli, duke shkuar në dhomat e zhveshjes para fishkëllimës finale të arbitrit.

Veprimi i sulmuesit brazilian ka bërë bujë dhe trajneri Veki ka komentuar i acaruar: “A priste të futej? Ndoshta, si gjithë të tjerët që ishin në stol. Ndoshta ai kishte pritshmëri të tjera, ashtu si kishin klubi e tifozët ndaj tij. Nuk është gjithmonë faji i trajnerit, ai ka cilësi të mira, por duhet t’i vërë në shpërbim të skuadrës. Më vjen keq që nuk u fut, ndoshta herën tjetër. Pse nuk ka luajtur fare këtë sezon? Sepse në sulm kemi lojtarë të shkëlqyer, Ikardi bën 25 gola në sezon, Eder po paraqitet shumë mirë dhe Palasio është një lojtar i madh dhe një njeri i madh, stërvitet në maksimum edhe pse nuk luan. Këta lojtarë duhet të jenë shembull për të rinjtë.

“Nga kush do rinisesha vitin e ardhshëm? Do rinisesha nga gjërat e vogla dhe nga detajet, që janë edhe mënyrat si sillet klubi me lojtarët, si do bëjë edhe me Gabigolin. Klubi ka ndërhyrë këtë vit, ka qenë i pranishëm dhe ka gjobitur shpesh lojtarët, edhe pse askush nuk ka folur”.