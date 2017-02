Fyerjet raciste ndaj Berishës, portieri grek rrezikon 5 javë

Portieri i Melburn Sitit, Buzanis, pritet që të dënohet me pesë ndeshje. Të paktën, sipas rregullores së A-League, në lidhje me fyerjet raciste, ish-portieri i kombëtares U-21 të Greqisë, nuk do t’i shpëtojë provave filmike, që do të merren në konsideratë.

Në derbin e Melburnit, ku Melburn Viktori mundi Melburn Siti me rezultatin 2-1, sulmuesi shqiptar ishte protagonist me një penallti të humbur, një gol të shënuar dhe një zënkë me portierin kundërshtar grekun Dean Buzanis, i cili lëshoi fyerje raciste ndaj tij.

Kujtojmë që Besarti humbi penallti në të 63-n, ndërsa pak minuta më vonë, skuadra kundërshtare kaloi përpara, por prishtinasi realizoi golin e barazimit dhe, më pas, mori pjesë në aksionin që detyroi mbrojtësin kundërshtar të shkaktonte autogol për fitoren në derbi.