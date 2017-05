Futbollpolitikë, Gjici premton fitore ndaj Skënderbeut dhe PD-së

Safet Gjici ka kohë që ka shpallur kandidaturën për deputet i PS-së në Kukës dhe natyrisht tani është në kulmin e fushatës, edhe pse bosi i Kukësit e gjen kohën që t’i qëndrojë pranë skuadrës, pikërisht tani që titulli duket më pranë se kurrë në histori.

Duket se Gjici ka ndërmend të bëjë goditje të dyfishtë në javët e ardhshme, sepse kërkon titullin kampion në futboll dhe vendin e deputetit.

Në një takim me elektoratin, Gjici ka shprehur bindjen se të shtunën Kukësi do të fitojë ndaj Skënderbeut dhe vetë ai do të fitojë ndaj PD-së në Kukës.

Një përzierje me humor i futbollit me politikën, por që nuk është fort për të qeshur, duke pasur parasysh skandalet që ka bërë politika në futbollin shqiptar, sidomos në dekadën e fundit.