Futboll në sallë/ Shqipëri perfekte, gjunjëzojmë edhe Maltën

Shqipëria e futbollit të sallës e ka fituar dhe ndeshjen e tretë të raundit paraeleminator të Kampionatit Evropian, teksa ka mundur Maltën jo me shumë lehtësi. E megjithatë me nëntë pikë të plota si në asnjë edicion tjetër, 15 gola të shënuar dhe katër të pësuar, kjo Shqipëri jo vetëm që është triumfuese, por kërkon dhe më shumë në raundin tjetër, i cili luhet më 3-12 prill në Azerbajxhan. Kundërshtarët janë të vështirë, teksa bëhet fjalë për skuadrën vendëse, Hungarinë dhe Bosnjë-Hercegovinën. Por tanët besojnë, ashtu sikurse besuan dhe në këtë raund në Varna të Bullgarisë, që me shumë krenari janë vendosur kryesuesit e grupit D.

Maltë – Shqipëri 2-3

Shënues: Azopardi 12’, Frendo 19’/Alibegu 10’, Brahimi 24’, Selmanaj 40’