Fukui sot drejt Antalias, huazim i detyruar për Serxhion

Masato Fukui do të bashkohet sot në mbrëmje me ekipin në Antalia dhe nga nesër do të dalë në stërvitje. Lajmin e ka konfirmuar vetë futbollisti dje. Fukui ndodhet në kryeqytet dhe drejtuesit ia kanë prerë biletën e udhëtimit drejt Turqisë për sot. Trajneri Daja e donte në ekip Fukuin dhe dëshira e tij është plotësuar, pavarësisht se drejtuesit donin ta huazonin, por kjo gjë është e pamundur. Japonezi mbërriti në Shqipëri ditën që ekipi udhëtoi drejt Antalias, më 6 janar, pa mundur të bashkohej me grupin. “Pres që nesër (sot) të udhëtoj për në Turqi, pasi këtë më kanë thënë drejtuesit e klubit. Shpresoj që deri të premten të dal në fushë me skuadrën time,” – ka pohuar japonezi. Me ardhjen e Fukuit lind një tjetër problem për korçarët, të cilët e kanë thuajse të detyruar të huazojnë brazilianin Serxhio. Sulmuesi nuk ka vend në formacionin e Dajës dhe mbetet që të kalojë me një ekip tjetër, sepse Skënderbeu ka shumë të huaj.