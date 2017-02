FSHF prezanton risinë, topa zyrtarë prej sezonit të ardhshëm

Para pak kohësh Federata Shqiptare e Futbollit njoftoi se shumë shpejt Kategoria Superiore, por edhe nivelet e tjera në futbollin shqiptar, do të luajnë me top zyrtar, me cilësi optimale dhe logon e kampionatit ose federatës.

Tani ka ardhur edhe prezantimi i projektit dhe topave që do të përdoren prej sezonit të ardhshëm, duke filluar nga Kategoria Superiore e deri tek ajo amatore, përkatësisht, deri në fëmijët e moshave 7-vjeçare.

Topi i Kategorisë Superiore dhe kategorisë së parë do të ketë çerfifikimin përkatës FIFA-Pro, i cili është niveli më i lartë i aprovimit të topave.

Topat e stërvitjes do të kenë çertifikimin e FIFA-IMS (International match Standarts). Topat do t’u shpërndahen klubeve dhe skuadrave për sezonin e ardhshëm 2017 -2018. Sasia e tyre do të jetë 17500 topa në vit.