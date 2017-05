FSHF i heq stemat FIFA Koçit dhe Jeminit!

EKSKLUZIVE/ Federata merr vendimin drastik dhe zyrtar. Në faqen zyrtare të FIFA-s, nga Shqipëria si ndërkombëtar rezulton vetëm Enea Jorgji, ndërsa 6 të tjerë janë anësorë. Bilbili nga Elbasani, të njëjtin fat

Nga Anton Cicani

Karton i kuq për Andi Koçin dhe Lorenc Jeminin. Dy arbitrat shqiptarë nuk janë më ndërkombëtare dhe i është hequr stema e FIFA-s. Zyrtarisht, federata i ka dënuar dhe ka dërguar edhe shkresën në organin më të lartë drejtues të futbollit. “Sport Ekspres”, nga burime pranë FSHF-së (federata shqiptare e futbollit) ka mësuar se kjo ka ndodhur përpara një jave, teksa menjëherë, softëare i faqes zyrtare në FIFA është azhurnuar. Dhe, nëse bën një kërkim të lehtë, do të shohësh se ka mbetur si kryesor, përfaqësues i flamurit të Shqipërisë, vetëm Enea Jorgji, që drejtoi sfidën titull Kukësi-Skënderbeu. Më pas, shfaqen emrat e anësorëve, Rejdi Avdo, Ermal Barushi, Ridiger Çokaj, Egin Doda, Denis Rexha, Ilir Tartaraj. E gjitha kjo ka ndodhur për shkak të dy ndeshjesh të “inkriminuara” dhe për të cilat u ngrit shumë zëri. Ndeshja e fundit e Andi Koçit në kampionatin shqiptar ishte në Kukës, në “Zeqir Ymeri”, për sfidën ndaj Vllaznisë, teksa ajo e Lorenc Jeminit, për përballjen Partizani-Luftëtari në Tiranë. Sakaq, ka mbetur vetëm Enea Jorgji, por bëhet fjalë për një çështje kohe deri kur të vijë edhe heqja e stemës, pas katrahurës që bëri në Kukës. Pikërisht aty ku do të ishte arbitri i dytë që do ta pësonte.

Riciklim – Por, sigurisht, ky mund të jetë edhe një vendim i përkohshëm i federatës, pasi mund të bëhet më vonë një riciklim, ose të vendoset që në janar të çohen emra të tjerë në FIFA, duke parë mbarëvajtjen e dy fazëve të para në kampionatin e ardhshëm të Superligës. Edhe pse, kjo pritet të jetë mjaft e vështirë të ndodhë.

Përjashtim? – Ekziston edhe një skenar i frikshëm, që të dy arbitrat në fjalë, Lorenc Jemini dhe Andi Koçit ta kenë mbyllur me Superligën. Në fakt, nga burime brenda federatës shqiptare të futbollit, “Sport Ekspres” mëson se të dy arbitrat, me këtë dënim të papërcaktuar se sa do të zgjasë, rrezikojnë që të kthehen vetëm pas disa muajsh, ose edhe aspak. i njëjti fat do të përndjekë edhe Enea Jorgjin, pasi të kalojë vera, sigurisht. Gjyqtari nga Elbasani, jo vetëm që do të humbë stemën, por edhe vendin e punës. Në fakt, zhurma e këtij kampionati ka qenë aq e madhe saqë nuk mund të kalohet lehtësisht.

Urdhri i Dukës: Spastrim për bilbilat e pandershëm!

Gjatë prezantimit të Akademisë së Arbitrimit, presidenti i FSHF-së, muaj më parë, do të jepte sinjalin e parë, duke e pranuar se disa arbitra nuk po tregohen të ndershëm dhe shumë shpejt do të nisë “fshesa”: “Komiteti i Arbitrimit ka analizuar dhe përcaktuar arbitrat që kërkojnë të ndikojnë në garë dhe këta arbitra nuk do jenë më pjesë e arbitrimit. Janë në proces me emra, por kjo është në autoritetin e Komitetit të Arbitrimit. Në asnjë moment nuk mund të mendohet se nëse je arbitër i FIFA-s ke imunitet dhe mund të gabosh me dashje. Të gjithë duhet të jenë korrekt në garë, pasi të gjithë mund të marrin të njëjtin penalizim”.