Foxhia-Piza, kur fati rikthen reston…

Përpara një viti, u ndanë me një sherr masiv, hedhje sendesh në fushë, Gatuzo që u godit në kokë nga një shishe, Edgar Çani teksa mundohej të qetësonte situatën dhe tifozët vendas që zbritën në terren duke ndjekur lojtarët kundërshtarë. Foxhia-Piza, finalja e play-off të vitit të shkuar u mbyll me suksesin e bluzinjve, që u ngjitën në Serinë B mes shumë polemikash, pasi në sfidën e parë kishin fituar me rezultatin 4-2 dhe ndeshjen e kthimit e luanin në fushën e kuqezinjve, mes presionit vendas dhe tensioneve. U mbyll 1-1, por edhe me sherr dhe grindje…

Sot, Piza thuajse është rikthyer në Lega Pro, duke zbritur sërish shkallët, vetëm një vit më pas, ndërsa Foxhia do të jetë sezonin tjetër në Serinë B. Pikërisht për të festuar këtë triumf, me ironi, tifozët e Foxhias kanë vendosur pamfleta në qytet teksa ironizojnë me Gatuzon që tashmë do të kthehet në Lega Pro dhe do të ketë dhimbje koke…