(FOTO+VIDEO) Gjesti i turpshëm i tifozëve të Dinamo Kievit!

Duket e pabesueshme se si në vitin 2017 mund të ndodhin ende këto gjëra, por ja që ajo që ka ngjarë në Kiev është një provë e cila vërteton se ka shumë gjëra për të përmirësuar në këtë botë…

Mes tyre, urrejtja raciale, injoranca më e madhe e njerëzimit. Një pjesë e tifozerisë së Dinamo Kievit, për përballjen ndaj Shakhtar Donjetskut ka veshur maskat e Ku Klux Klan, në shenjë proteste drejt kundërshtarëve të ekipit kundërshtar, që akuzohet se hedh në fushë një numër të madh lojtarësh me ngjyrë.

Ndërkaq, të tjerë kanë shkuar edhe më tej duke veshur maska të bardha dhe simbolin nazist ‘svastika’. Janë lidhur edhe simbole të bardha në stadium dhe flamuj, duke i bërë të ndihen keq lojtarët me ngjyrë të Shakhtarit. Madje, nisma u bë e famshme në rrjetet sociale me sloganin #whitefrenzy”, ku ftohej i gjithë publiku të vishej me të bardha. Veç kësaj, një baner i madh titullonte “100% të bardhë”. U ndezën edhe tymues të bardhë, ndërsa në fund fitoi Shakhtari, por Dinamo humbi jo vetëm në fushë, por edhe jashtë saj…

Një zyrtar i UEFA-s, ndërkaq, mbajti shënim në atë që duhet të jetë stadiumi i finales së Champions 2018. Kushedi nëse pas kësaj ngjarje të turpshme do të ketë një ndryshim plani.

S’është hera e parë që tifozeria e Dinamo Kievit vepron kështu, domethënë me këto gjeste kundër rivalëve. Ata në të shkuarën kanë fyer lojtarët e Shakhtarit me thirrje raciale.

Madje, në vitin 2013, një grup tifozësh të Dinamos u fotografuan pranë autobuzit të Shakhtarit, të veshur si grupi famëkeq KKK (Ku Klux Klan), që në Amerikë nisi përndjekjen dhe ekzekutimin e personave me ngjyrë.

Pikërisht Ukraina, që nuk ka pranuar Pavarësinë e Kosovës dhe anëtarësimin në FIFA dhe UEFA dhe që vendosi të mos luante ndeshjen e saj brenda shtëpisë, por në Poloni… vetëm sepse “nuk i quajmë pasaportat kosovare, pasi për ne nuk janë të Pavarur…”.