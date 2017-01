Flamurtari vonon rinovimin e Danilo Alveshit, Portugalia “thërret” brazilianin

Në Vlorë këtë janar kanë ndryshuar kurs: nuk ka më revolucion në skuadër, qëndrojnë gjithë titullarët dhe të paktën nga sa thuhet, risia është se po bisedohet që tani me disa lojtarë të rëndësishëm për rinovim. Në verë mbaron kontrata e disa prej lojtarëve më të rëndësishëm të Flamurtarit dhe një prej tyre është Danilo Alvesh, i cili edhe verën e shkuar ishte shumë pranë largimit, por kontrata që kishte me kuqezinjtë u bë pengesë. Për brazilianin kontrata mbaron këtë verë dhe nga Vlora thuhet se klubi do të rinovojë me të, por ndërkohë “Sport Ekspres” ka kontaktuar me agjentin e Danilo Alveshit, Gabriele La Mana, i cili nga Italia zbulon se realisht nuk ka asnjë kontakt me Flamurtarin dhe në verë Danilo me shumë mundësi do të largohet.

Zoti La Mana, si përfaqësues i Danilo Alveshit, si është e vërteta e rinovimit të tij, do të qëndrojë braziliani në Vlorë edhe pas këtij sezoni, siç thuhet?

Përshëndetje. E vërteta është që Flamurtari na ka vendosur në një situatë që nuk na pëlqen, ndaj për momentin mund të them që Danilo Alvesh do të largohet në qershor. Në marrëdhënie të tilla duhet treguar qartësi, respekt dhe duhet që të ulemi në një tryezë bisedimesh, nëse ekzistojnë mundësitë për ta bërë këtë gjë.

Bëhet fjalë për oferta më të rëndësishme, apo thjesht Danilo dëshiron të largohet?

Në fakt kemi marrë shumë oferta, njëra prej të cilave e rëndësishme, nga një ekip i Primeira Ligas portugeze. Po vlerësojmë me lojtarin cila është zgjedhja më e mirë, ndaj deri në fund të muajit do të flasim nëse do të largohet. Për momentin është shumë, shumë larg Flamurtarit.

A keni biseduar për këto me Flamurtarin, e dinë në Vlorë që po shqyrtoni oferta?

As drejtori sportiv Ardi Behari dhe askush nuk na ka telefonuar. U kam thënë që kemi oferta, por duket se Danilon nuk e duan më në Vlorë.

Ju mendoni se nuk e do klubi, apo thjesht Danilo nuk ndihet rehat, sepse edhe në të shkuarën ka pasur probleme?

Danilo është shumë mirë në Vlorë tani. Tifozët e duan shumë, Danilo e do shumë Vlorën, është shumë i lidhur, por është futbollist profesionist, jeton me këtë punë, ndaj dashuria duhet të jetë reciproke. Ka pasur marrëveshje që duhen respektuar dhe flas gjithnjë për klubin, jo për tifozët dhe qytetin, që e përsërit, janë fantastikë për Danilon.

Presidenti Sinan Idrizi këmbëngul se Danilo Alvesh do të mbetet te Flamurtari. A keni biseduar direkt me të ndonjëherë për rinovimin dhe mos ndoshta është pengesë paga?

Kam biseduar edhe me presidentin, kemi pasur biseda të mirësjellshme, por nuk ka pasur ende ndonjë bisedë reale për rinovimin. Nuk është thjesht problemi te rritja e pagës, sesa te ambiciet e klubit, për të parë nëse ka një projekt madhor dhe synon të bëjë gjëra të rëndësishme. Nëse ka seriozitet, Danilo është gati të qëndrojë, por gjërat nuk mund të lihen për në qershor e korrik. E thashë edhe më parë, Danilo është futbollist profesionist dhe kërkon të jetë i qetë për sa i përket të ardhmes. Ka shumë futbollistë që firmosin në ditët e fundit të gushtit, pasi kanë kaluar gjithë verën pushim, por Danilo nuk dëshiron që të veprojë në këtë mënyrë.

Thatë që ka pasur oferta, duke përmendur edhe një klub portugez. Po Skënderbeu, ka bërë ndonjë ofertë?

Po, ka pasur një interesim, por për momentin po vlerësojmë shumë oferta, kryesisht nga jashtë.

Në të shkuarën keni pasur marrëdhënie me Flamurtarin për lojtarë të tjerë?

Po, dhe kemi ende. Meqë ra fjala, një mbrojtës argjentinas, Ezekiel Miçeli, kërkohet aktualisht nga vlonjatët. Këtë futbollist e përfaqësoj unë, morëm një propozim kontrate nga Flamurtari dhe po presim të kontaktojmë, sepse nuk ka asnjë përgjigje dhe nuk e dimë a e do më klubi. Jemi ende në dispozicion, nëse klubi dëshiron të flasë, ashtu si për Danilon, edhe pse për të kemi shumë oferta, edhe nga Shqipëria. Ezekuiel Miçeli dëshiron të vijë, është i kënaqur dhe pret, por nuk e kuptojmë çfarë po ndodh. Nëse klubi nuk na kthen përgjigje brenda dy ditëve të ardhshme, do të shohim opsionet e tjera, nuk do të presim më, sepse gjysma e janarit iku.

Intervistoi: Blerim Jahaj