Flamurtari tenton Asanin, federohen Iinuma-Hyseni

Elton Nika

Flamurtari kthehet në Vlorë pas 10 ditësh stërvitje intensive në Antalia, ku zhvilloi edhe dy ndeshje miqësore me skuadra nga Kazakistani. Skuadra vlonjate do të qëndrojë vetëm 24 orë pushim, ku lojtarët do të kenë mundësinë të çlodhen pas udhëtimit nga Turqia, ndërsa nesër do të rinisë puna në fushë, duke u fokusuar te ndeshja e parë zyrtare me Skënderbeun. Për merkaton nuk ka ende ndonjë konfirmim, por gjasat janë që të bëhet zyrtarizimi i Haxhi Nezirajt, i bashkuar me kuqezinjtë disa ditë më parë. Pas mbrojtësit Jakovljeviç, ai do të jetë blerja e dytë e Flamurtarit në merkaton e dimrit.

ASANI – Emri fundit që ka dalë në skenë në Vlorë është një njohje e vjetër në fakt, pasi është kërkuar edhe më parë nga skuadra kuqezi. Bëhet fjalë për mesfushorin Jasir Asani, pjesë e Vardarit në Maqedoni. Vlonjatët dëshirojnë ta kenë pjesë të tyre dhe po studiojnë çdo mundësi për ta marrë. Për momentin Asani mbetet thjesht një dëshirë, ndërkohë që burime nga klubi bëjnë me dije se afrimi i këtij lojtari është shumë i vështirë dhe gjasat janë që marrëveshja të konkretizohet në verë. Për afrimet e tjera duhen pritur ditët e ardhshme, sepse drejtuesit e klubit e kanë thënë me kohë se nuk e kanë mbyllur merkaton.

IINUMA-HYSENI – Dy përforcime të Flamurtarit për pjesën e dytë të sezonit mund të konsiderohen edhe japonezi Iinuma dhe Hyseni, të dy mesfushorë. I pari nuk u federua, sepse pësoi një dëmtim të rëndë para nisjes se kampionatit dhe vlonjatët nuk deshën ta “digjnin” një vend, kurse y dyti nuk u federua, sepse i erdhën me vonesë dokumentet nga Peruxhia, ku ishte aktivizuar më parë. Të dy këta lojtarë, por edhe mbrojtësi Djuriç, i cili luajti vetëm një ndeshje në Kupën e Shqipërisë në gjysmën e parë të sezonit, mund të jenë alternativa shumë të mira për stafin teknik të Flamurtarit. Grupi vlonjat, duke llogaritur edhe ndonjë afrim të fundit në merkato, do të jetë më i plotë.