Flamurtari synon të “blindojë” dy yjet e vet

Do të vijnë disa emra dhe premtohet një shumë i njohur, por ndërkohë synohet “blindimi” i dy prej yjeve të skuadrës aktuale Pa zhurmë, merkatoja e Flamurtarit ka nisur. Klubi ka kontaktuar që tani me disa lojtarë, por po punohet në heshtje, pa nxjerrë asnjë emër, si në të shkuarën. Është raportuar se një qendërmbrojtës serb do të jetë pjesë e vlonjatëve pak ditë më parë, lajm i cili është pranuar nga klubi, por ende nuk ka asnjë emër të konfirmuar. Ndërkohë, lajmi i fundit është se edhe nga Brazili mund të vijë një qendërmbrojtës cilësor, me të cilin ka kontakte dhe nëse lëvizja realizohet, bie pista e mbrojtësit serb. Në planet e klubit vlonjat është edhe një sulmues cilësor krahu: vetë administratori i klubit vlonjat Sinan Idrizi ka premtuar se një prej afrimeve do të jetë një emër i njohur i futbollit botëror, madje një lëvizje që pritet të shkaktojë bujë në merkato. Gjithsesi, mbetet gjithçka për t’u konfirmuar, pasi drejtuesit e klubit vlonjat janë shumë të rezervuar për të dhënë emra rreth afrimeve në merkato, por duke parë problemet e shfaqura në ndeshje të veçanta për shkak mungesash, afrimet do të jenë cilësore. RINOVIMET – Lajm i bujshëm, edhe pse jo për blerje të reja, mund të konsiderohet ai që vjen nga Vlora: Donjet Shkodra dhe Danilo Alvesh kanë nisur bisedimet me Flamurtarin, për të rinovuar kontratat me klubin kuqezi. Të dy kanë kontratë deri në verë dhe janë ndër lojtarët më të paguar në klub, por kontributi dhe pesha e tyre në skuadër është e padiskutueshme. Pavarësisht pakënaqësisë që ka pasur shpesh në lidhje me vonesat e pagave, Danilo Alvesh ka qenë gjithnjë konstant në paraqitjet e tij dhe nëse ai qëndron, është një sinjal i fortë që Flamurtari u jep gjithë futbollistëve: nëse “rebeli” Alvesh rinovon, do të thotë që e bën me garanci të forta për financat dhe kjo mund të bindë shumë lojtarë cilësorë të shkojnë në Vlorë. Diskutim i njëjtë për Shkodrën, mesfushor klasi, shënues i klasit të lartë, i kërkuar nga shumë klube në Superiore e jashtë saj. Vetë kosovari pret ndonjë ofertë nga jashtë, por Flamurtari po tenton ta bindë të qëndrojë në Vlorë, aty ku është një idhull tashmë, edhe për sjelljen e tij të jashtëzakonshme, duke mos krijuar asnjë polemikë gjatë krizës së pagave. Nëse Shkodra qëndron, natyrisht do të duhet një pagë më e lartë, por dihet që Sinan Idrizi nuk e ka problem të bëjë goditje të tilla spektakolare. Blerjet e para janë në shtëpi Nëse mund të quhen afrime, dy prej tyre tashmë janë të zyrtarizuara. Bëhet fjalë për mesfushorin japonez Masaki Iinuma, lojtar i cili mbërriti në Vlorë gjatë muajve të verës,por për shkak të një dëmtimi të gjatë në muskujt e barkut,nuk arriti të aktivizohej për asnjë minutë me fanellën kuqezi. Tashmë japonezi i ardhur nga kampionati i Malit të Zi është pothuajse gati dhe pas kryerjes së fazës përgatitore të dimrit do të jetë plotësisht gati dhe në shërbim të skuadrës. Ndërkohë, një tjetër emër është edhe ai i Alesio Hysenit, lojtar që në verë mbërriti nga Peruxhia tek Flamurtari, por për shkak dokumentacioni në çastet e fundit nuk u federua me Flamurtarin. Tashmë për mesfushorin, për të cilin të gjithë flasin me shumë superlativa,është përfunduar gjithçka, ndërsa Hyseni është federuar fillimisht tek Flamurtari B , ndërsa në janar do të jetë pjesë e skuadrës së madhe. Pra, nëse ndërhyrjet në merkato dhe përforcimet tek Flamurtari mbahen ende në heshtje, duket se vlonjatët dy afrimet e para i realizuan, pikërisht me lojtarë që janë aktualisht pjesë e skuadrës dhe që prej janarit do të jenë rregullisht tek vlonjatët për të dhënë kontributin e tyre.