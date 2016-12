Flamurtari starton pushimet, priten lëvizje në muajin janar

Menjëherë pas ndeshjes së fundit ndaj Korabit në Peqin, pavarësisht faktit se në Vlorë dëshironin një tjetër mbyllje, tek Flamurtari kanë nisur pushimet, por jo për të gjithë futbollistët. Lojtarët e huaj janë larguar drejt familjeve të tyre, ndërkohë që të njëjtën gjë kanë bërë edhe lojtarët jo vlonjatë të Flamurtarit. Konfirmohet se dita e parë e grumbullimit për skuadrën vlonjate do të jetë pikërisht data 4 janar e vitit të ardhshëm. Por pushimet nuk do të jenë të njëjta për shumë futbollistë.

Lojtarët vlonjatë janë lënë pushim deri ditën e hënë, ndërsa më pas prej fillimit të javës dhe disa ditë me radhë do të jenë nën urdhrat e trajnerit Gentian Mezani për disa ditë të tjera përgatitjesh. Nuk është përcaktuar ende se ku do të kryhet faza përgatitore,ndërsa nuk përjashtohet që sërish gjithçka të zhvillohet në Vlorë, si një vit më parë.

Gjatë janarit priten edhe lëvizje në merkato, pasi ndeshjet e fundit evidentuan mangësitë e organikës.