Flamurtari, për “golin e nderit” pa yllin e ekipit

Në këtë pikë të kampionatit, 7 javë para fundit të tij, vëmendja e çdo ekipi është te pikët, pak rëndësi ka, nëse luan bukur apo shëmtuar. Aq më tepër sot në Vlorë, ku loja nuk vlen për askënd, sepse nuk do të ketë kush ta shikojë nga shkallët e stadiumit. Stadiumi i Flamurtarit është dënuar nga Disiplina me 2 ndeshje dhe e para i takon të jetë pikërisht ndaj Vllaznisë. Dy nga skuadrat me më shumë traditë jashtë kryeqytetit edhe mund të dhurojnë spektakël në fushë, siç kanë bërë shpesh mes tyre, por sot kjo gjë pak ose aspak rëndësi ka. Rëndësi ka kush merr pikët, që janë të domosdoshme si për vlonjatët, ashtu edhe për shkodranët. Flamurtari, që ka rënë rehat për momentin sa i takon një dënimi të dytë me heqje pikësh, kërkon fitoren e dytë radhazi për të konsoliduar pozitat në garën e egër të mbijetesës, aq më tepër kur rivali i tij kryesor, Laçi, luan një ndeshje të vështirë me Skënderbeun. Nga ana tjetër, Vllaznia kërkon të shfrytëzojë momentin e mirë minimalisht për të mos dalë e humbur nga Vlora, në mënyrë që të ruajë vendin e 4-t, vend që mund ta çojë në Europë.

KUNDËRSHTARI TABU – Nga kundërshtari i fatit, te kundërshtari tabu. Vlonjatëve u ka ecur shumë këtë sezon me Luftëtarin, të cilit, me fitoren e fundit, i kanë marrë 10 pikë. E kundërta ndodh me Vllazninë, ndaj së cilës çuditërisht regjistrojnë shifrën 0 pikë. Shkodranët, përveçse kanë fituar 2 herë në “Loro Boriçi”, kanë fituar edhe në Vlorë 0-1. Duan apo s’duan, kuqezinjtë e Flamurtarit duhet ta thyejnë sot këtë tabu, sepse në të kundërt do të hidhnin “në erë” gjithçka që bënë mirë në Gjirokastër dhe do të rifuteshin në krizë. Të paktën sot vlonjatët duhet të shënojnë “golin e nderit” në portën e Vllaznisë për këtë kampionat, që nuk do të ketë vlera statistikore. Mundësitë janë, edhe pse duhet pranuar se pa lojtarin e 12-të vështirësia shtohet. Vllaznia, me avantazhin moral që i jep objektivi për vend të 4-t dhe superioriteti në rezultatet ndaj Flamurtarit, mund të shkaktojë sot një tjetër “tërmet”…

SHKODRA – Të dënuar për fitore, vlonjatët duhet të “shtrëngojnë rripat” fort. Gabimi nuk falet dhe llogaritë duhen bërë shumë mirë para ndeshjes, sepse ai që shpesh i ka nxjerrë nga situata me “silurat” e tij, sot mungon. Ndoshta Donjet Shkodra, ylli i skuadrës vlonjate, nuk duhej të jetë në fushë ndaj Vllaznisë, që Flamurtari të fitojë. Mbiemri i tij tregon pikërisht qytetin e ekipit kundërshtar dhe pa një Shkodra në krahun kundërshtar, Vllaznia nuk do të arrijë të përsërisë triumfin e 3 fazave të para. Përtej të gjithave, sido që të jetë puna dhe kushdo që të zbresë në fushë, Flamurtari duhet të fitojë me “dhunë” në këtë ndeshje, me egon e qytetit që përfaqëson. Vllaznia do të luajë kartat e saj për të mbetur “mace e zezë” e vlonjatëve edhe pas këtij 90-minutëshi. Asgjë nuk mund të parashikohet.