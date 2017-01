Flamurtari në hall, me 6 mungesa në Korçë

Mesfushori Donjet Shkodra do të shkojë në Belgjikë për një tjetër vizitë mjekësore më të specializuar, pas dhimbjeve dhe problemeve që ka pasur me shpinën. Në këto kushte, ai nuk është i disponueshëm për trajnerin Mezanin këtë fundjavë, por ajo që shqetëson është se mund të mungojë më gjatë.

Jashtë për ndeshjen në Korçë është edhe mbrojtësi serb Rniç, i cili ka ndjerë shqetësime, kështu që për Flamurtarin shtohen telashet me mungesat në prag të një transfertë shumë të vështirë. Veç Radoviçit, Beqaj dhe Berishës, mungesa të konfirmuara më parë, shtohen edhe këto të dy mungesa të tjera mjaft të rëndësishme.

Duke shtuar këtu edhe sulmuesin Danilo Alvesh të pezulluar me kartonë të verdhë, shkon në 6 numri i titullarëve, të cilët nuk do të jenë në sfidën e nesërme me Skënderbeun. Në këtë situatë, blerja e fundit e klubit vlonjat, Ergis Mersini, pritet të jetë titullar në Korçë. Vlonjatët kanë punuar shumë dhe shpresojnë për një nisje të mbarë të 2017-s, edhe pse dëmtimet i kanë prishur jo pak planet e trajnerit Mezani dhe stafit të tij.