Flamurtari, në Durrës për fitore dhe 25 milionë lekë

Teuta vlen jo vetëm për klasifikimin, por edhe për financat e lojtarëve të Flamurtarit. Ata do të përfitojnë jo pak, por plot 25 milionë lekë, nëse do të arrijnë të marrin 3 pikët në stadiumin “Niko Dovana”. Ishte përcaktuar që kohë më parë se një fitore në transfertë do të vlente 20 milionë lekë dhe një fitore në Vlorë 10 milionë lekë, por duket se administratori Sinan Idrizi ka bërë një përjashtim për ndeshjen e radhës në Durrës, duke e shtuar shpërblimin me 5 milionë të tjera.

Shpërblimi për fitoren e mundshme në Durrës u është komunikuar lojtarëve të Flamurtarit ditën e enjte nga vetë drejtuesit e klubit. Gjithashtu, lojtarët kanë marrë edhe një tjetër lajm mjaft pozitiv, atë të shlyerjes së pagave mujore. Bëhet me dije se duke filluar nga java e ardhshme, do të nisë shpërndarja e pagave, lajme këto që e kanë bërë klimën në ekip para ndeshjes në Durrës të jetë tejet pozitive. Vlonjatët presin të marrin fillimisht shpërblimet e dy fitoreve të fundit në kampionat, me Luftëtarin në transfertë dhe me Vllazninë në fushën e tyre.