Flamurtari më i qetë drejt Durrësit, por Duro tërheq vëmendjen: Asgjë nuk ka mbaruar!

Elton Nika

Teuta-Flamurtari, i quajtur ndryshe derbi bregdetar, këtë javë mund të quhet edhe derbi i mbijetesës, kjo duke parë renditjen aktuale të dy skuadrave. Vlonjatët janë aktualisht në kuotën e 31 pikëve, ndërsa Teuta ka vetëm një pikë më shumë, çka rrit rivalitetin në këtë takim, ku asnjë prej skuadrave nuk e mendon humbjen. Trajneri i Flamurtarit, Shpëtim Duro, në intervistën e dhënë për “Sport Ekspres” e cilëson një takim shumë të vështirë përballjen me Teutën. Për Duron edhe një pikë vlen, por mbi të gjitha ajo që nuk mund të mendohet është humbja.

-Duro, një derbi bregdetar, por sot dhe një derbi mbijetese. Si e shikoni këtë përballje?

-Në fakt si Teuta ashtu edhe Flamurtari janë dy skuadra shumë të mira dhe nuk e meritojnë aspak vendin aktual në renditje. Unë do të thosha se është një ndeshje shumë e vështirë, e rëndësishme për të dyja skuadrat. Diferenca në renditje mbetet vetëm një pikë, ç’ka bën që të presim një ndeshje shumë të luftuar nga të dyja skuadrat dhe vështirësia mbetet prezente në këtë përballje. E vlerësojmë Teutën dhe i dimë cilësitë e skuadrës kundërshtare, por natyrisht edhe ne do të kërkojmë të bëjmë lojën tonë.

-Dy fitore radhazi, me Luftëtarin e Vllazninë. A është më e qetë situata te Flamurtari?

-Padyshim që dy fitoret e fundit në kampionat kanë bërë që situata të jetë disi më e qetë në skuadër, kjo dhe për faktin se jemi ngritur disi në renditje, por përpara kemi një sfidë tjetër shumë të rëndësishme dhe mjaft delikate. Natyrisht që gjashtë pikët e dy ndeshjeve të fundit na kanë dhënë moral, por gjatë gjithë javës kam punuar së bashku me stafin teknik nga ana psikologjike, për të mos u dëmtuar nga euforia.

-Me fitore e arritura, shumëkush e quan punë të kryer mbijetesën. Ju si e gjykoni?

-Ky është një gabim i madh, pasi asgjë nuk ka përfunduar. Çdo ndeshje duhet të vijojë të shihet si një finale e vetme dhe nuk duhet menduar aspak se është arritur qëndrimi në Superiore. Jemi në ndeshjet e fundit të kampionatit dhe çdo gabim, qoftë edhe minimal, të dëmton rëndë. Ne vërtetë jemi ngritur disi, por asgjë nuk është fituar apo siguruar, ndërsa tani duhet të shohim Teutën dhe më vonë kundërshtarin e radhës, jo të shohim që tani për takimet e fundit. Nuk ka asnjë kuptim kjo gjë.

-Fakti që Teuta drejtohet nga Magani, i cili e nisi sezonin në krye të Flamurtarit, a ndikon në këtë përballje?

-Nuk mendoj se ndikon ky fakt. Si unë ashtu edhe Gashi e njohim mirë kampionatin shqiptar dhe skuadrat në futbollin shqiptar. E vërtetë që Magani ka drejtuar Flamurtarin dhe e njeh skuadrën, por edhe unë e njoh Teutën, ndërsa nuk mendoj se një fakt i tillë do të ndikojë në ndeshjen e sotme. Të dyja skuadrat do të luajnë për pikët maksimale, ndërsa në fushë diçka e tillë nuk ndikon.

-Luani në transfertë me Teutën. A do ishit të kënaqur me një barazim në këtë ndeshje?

-Flamurtari do të luajë për maksimumin, por në një ndeshje të tillë janë të tria rezultatet në lojë. Natyrisht një barazim është gjithmonë më mirë se një humbje, por gjithçka vendoset në fushën e lojës dhe në këto përballje mund të presësh gjithçka. Gjithsesi, unë them se ne do të kërkojmë maksimumin, pastaj fusha dhe 90 minutat përcaktojnë verdiktin e ndeshjes.

-Ndaj Teutës kthehen Shkodra dhe Veliu. Sa të rëndësishme janë këto rikthime?

-Dy rikthimet, Franci dhe Donjeti, janë shumë të rëndësishme, por aktualisht mund të them se kam një kontingjent me 22 lojtarë në dispozicion për këtë ndeshje. E vetmja mungesë mbetet ajo e Fazliut, i cili nuk ka qenë në 100% të formës së tij dhe nuk do të jetë i gatshëm për këtë sfidë. Pastaj nëse flasim për rikthimet, padyshim që Veliu dhe Shkodra janë dy lojtarë me potencial dhe kjo është me mjaft rëndësi për një ndeshje të tillë.

Frashëri sërish jashtë, kthehet Radoviç

Është rikthyet pas disa muajsh për shkak dëmtimi mesfushori Balsa Radovic, i cili pritet ta nisë nga stoli ndeshjen në Durrës. Mesfushori nuk është aktivizuar në asnjë ndeshje këtë vit, ndërkohë që Veliu e Shkodra priten titullarë. Fazliu nuk do të jetë për këtë ndeshje, ashtu si portieri Frashëri, i cili nuk është grumbulluar për këtë ndeshje, duke u bërë e treta radhazi që ndodh diçka e tillë.

Formacioni i mundshëm

Halili – Jakovljeviç, Mauricio Leal, Veliu, Mersini – Telushi, Shkodra, Neziraj – Shehaj, Alvesh – Bushiç