Flamurtari, me ankthin e dëmtimeve para Skënderbeut

Elton Nika

Flamurtari nis sot përgatitjet për ndeshjen me Skënderbeun në transfertë me një shqetësim jo të vogël, që ka të bëjë me lojtarët e dëmtuar. Në fakt, ka shpresa për të rikuperuar ndonjërin prej tyre, por këtë do ta vërtetojnë ditët e ardhshme. Nuk janë pak lojtarët që rrezikojnë seriozisht ndeshjen e Korçës. Berisha, Radovic dhe Beqaj e shqetësojnë trajnerin Mezani dhe stafin e tij, pasi për Donjet Shkodrën është thënë se do të jetë në ndeshjen e parë të vitit 2017. Mungesë tjetër është Danilo Alvesh për arsye kartonësh, ndërsa Djuriç kishte marrë leje nga klubi dhe sot kthehet në stërvitje me grupin. Malazezi Radoviç është i vetmi i konfirmuar si mungesë ndaj Skënderbeut, kurse Beqajn dhe Berishën, të cilët nuk u aktivizuan në miqësoren me Bylisin, do të shihet si do të jenë deri në fundjavë.

RADOVIÇ – Malazezi është dëmtuar që në fazën e dytë dhe vijon ende rikuperimin. Mesfushori nuk do të mund të aktivizohet në takimin e parë të fazës së tretë, por edhe në ndeshjet më pas. Parashikimi është që ai të jetë gati rreth mesit të fazës së tretë të kampionatit. Pra, stafi teknik nuk e ka në planet e tij Radoviçin të paktën edhe për 3-4 ndeshje.

SHKODRA – Mesfushori, që pak ditë më parë fitoi anketën e golit më të bukur të dy fazave të para, nuk luajti në miqësoren me Bylisin, ashtu si dhe në dy miqësoret e zhvilluara në Turqi. Lojtari e ka parë nga stoli fitoren e Flamurtarit përballë ballshiotëve, por për të mësohet se nuk do të mungojnë në Korçë. Lojtari ka zhvilluar stërvitje paraditen e së shtunës dhe nuk luajti në miqësore që të mos rrezikohej. Ndër të dëmtuarit aktualisht tek ekipi vlonjat, Shkodra duket më i sigurti për t’u aktivizuar ditën e shtunë.

BERISHA – Edhe mbrojtësi Ilir Berisha qëndroi në stol gjatë miqëosres të së shtunës. Ai nuk u aktivizuaa as në miqësoren e dytë të luajtur në Antalia dhe gjatë kësaj periudhe ka vijuar rikuperimin me terapi intensive në kryeqytet. Berisha ka bërë stërvitje bashkë me Shkodrën në fushën e aneksit pranë stadiumit, por prania e tij për ndeshjen me Skënderbeun mbetet në dyshim. Gjendja e lojtarit do të ndiqet me kujdes gjatë javës, ndërkohë që te Flamurtari janë optimistë për ta pasur të gatshëm në këtë transfertë delikate.

BEQAJ – Mbrojtësi i djathtë i Flamurtarit, Arbër Beqaj, për shkak dëmtimi, nuk udhëtoi me skuadrën për fazën përgatitore të zhvilluar në Antalia. Ai qëndroi në Vlorë për të kaluar dëmtimin e pësuar që në fund të fazës së dytë. Vlonjati i talentuar u pa në stërvitjen e parë të skuadrës, pas rikthimit nga Turqia, por të shtunën ka shfaqur sërish probleme, madje ka pasur një fryrje të këmbës, kështu që nuk luajti ndaj Bylisit. Beqaj është në dyshim të madh ndaj Skënderbeut, me pak shanse riaftësimi në kohë. Me shumë mundësi, me të nuk do të rrezikohet në Korçë, me qëllimin për ta pasur gati në ndeshjet në vijim.

DJURIÇ-ALVESH – Për Djuriçin mësohet se nuk ka asnjë dëmtim, por ka munguar me leje nga klubi. Sot ai i bashkohet skuadrës në stërvitje dhe është plotësisht i gatshëm për takimin me Skënderbeun. Kështu, për mbrojtësin nuk ka problem dëmtimi si të tjerët. Por te Flamurtari ka edhe probleme kartonësh për ndeshjen me Skënderbeun. Dhe bëhet fjalë për një problem jo të vogël, pasi mungon një nga titullarët më të rëndësishëm, siç është sulmuesi Danilo Alvesh. Braziliani ka plotësuar numrin tre të kartonëve të verdhë dhe është i skualifikuar.