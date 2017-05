Flamurtari kundër historisë, por në Kukës kanë një ëndërr

Me 4 ndeshje të mbetura deri në fund të sezonit, Kukësi nuk ka qenë kurrë më pranë se sot me titullin kampion, por nga ana tjetër stresi dhe presioni sa vijnë e shtohen. Tre ndeshjet e radhës janë vendimtare dhe duhen fituar për të festuar titullin, por që sot përpara është një pengesë aspak e lehtë. Flamurtari nuk është rival direkt për titull, por në këtë moment mund të kërcënojë dhe të prishë punë, jo thjesht për të ndalur Kukësin, por sepse vetë ka nevojë urgjente pikësh, pasi mbijetesa nuk është siguruar ende, në një fundsezoni anormal, ku me 3 fitore në 4 ndeshjet e fundit kuqezinjtë mund të ëndërrojnë edhe Europën.

FORTESA KUKSIANE – Flamurtari e ka vizituar 9 herë Kukësin, mes kampionatit e kupës, që prej vitit 2012, kur verilindorët u ngjitën ën Superiore. Që atëherë, ka nisur një makth i ri për vlonjatët, që nuk e shihnin as në ëndërr që në 5 vite do të mundeshin rregullisht në Kukës, herë me një gol e herë me shumë gola diferencë. Jo vetëm kaq, sepse në 19 përballje direkte, Flamurtari ka triumfuar vetëm 3 herë dhe nga këto 3 suksese, vetëm njëri është arritur në Vlorë. E megjithatë, njëra nga 3 fitoret, arritur në Tiranë, është nga ato që peshojnë sa 10 fitore kampionati: në maj të vitit 2014 kuqezinjtë fitonin Kupën e Shqipërisë duke mundur në finale pikërisht Kukësin. Ironi e fatit: në drejtimin e Flamurtarit atë kohë ishte Ernest Gjoka, i cili bëri një mrekulli, me një skuadër modeste dhe me shumë mungesa në finale. Ndoshta atë finale ka mbajtur mend Gjici, kur e punësoi verën e shkuar…

FORMA – Për Kukësin komentet janë të tepërta, sepse ky sezon ka qenë i njëtrajtshëm: asnjë humbje në kampionat, shumë barazime në ndeshje të vështira, nga të cilat dy në Vlorë. Ishin dy barazimet e para në histori mes Kukësit e Flamurtarit, shenjë se diferencat janë zvogëluar ndjeshëm, aq më shumë që edhe fitorja kuksiane në dhjetor u arrit vetëm me një gol të Eminit pas 23 minutash lojë. E megjithatë, nuk është Flamurtari i brishtë e plot halle i pjesës së parë të sezonit. Shpëtim Duro e mori drejtimin e kuqezinjve në shkurt, në krizë të thellë dhe pas eliminimit të turpshëm nga kupa, vuajti jo pak të rikthente skuadrën në shinat e duhura, por tashmë ia ka dalë mbanë. Në 6 ndeshjet e fundit Flamurtari ka humbur vetëm ndaj Skënderbeut, ku në fakt i pati shanset për të marrë të paktën një pikë. Pas asaj disfate një muaj më parë, 4 ndeshje e 10 pikë, një gol i pësuar nga Luftëtari dhe 6 të shënuar. Skuadra më në fund është e plotë, nuk mbahet mend kur ka ndodhur për herë të fundit, ndërsa Donjet Shkodra është kthyer në maksimumin e vet. Pak lojtarë janë vendimtarë si ai në Superiore, kategori më vete me Pejiç, Ekuban e ndonjë tjetër.

PREMIO – Sinan Idrizi ka vendosur 100 mijë euro premio për fitoren, 50 për barazimin. Çmenduri? Jo dhe aq, këtë radhë bosi vlonjat duket se i ka bërë llogaritë mirë. Një rezultat pozitiv në Kukës jo vetëm që afron ndjeshëm mbijetesën, por hap oreksin edhe për vendin e katërt. Vllaznia e Luftëtari nuk është se po fluturojnë, të gjithë po lëshojnë pikë, ndaj dy ndeshjet e radhës vendosin sezonin e Flamurtarit për sa i përket një mundësie për vendin e katërt. Katër pikë në dy ndeshjet e radhës e bënë të pabesueshëm fundin e sezonit kuqezi. Po Kukësi? Po të jetë për premio, Gjici nuk mbetet pas Idrizit, por bosi i Kukësit tashmë nuk ka më çeqe për të shkruar, firmosur e vulosur. “Çuna, fitoni titullin dhe pastaj gjeni një çek dhe shkruajeni vetë premion”. Më qartë se kaq?