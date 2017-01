Flamurtari ka dy surpriza, edhe një shans për Nezirajn

Elton Nika

Përforcimi i dytë i Flamurtarit mbeti pezull, për shkak të kërkesave të larta ekonomike të mesfushorit Haxhi Neziraj, madje kjo pistë u duk gati e mbyllur në sensin negativ. Lojtari kosovar zhvilloi fazën përgatitore me vlonjatët në Antalia dhe drejtuesit e quajtën një afrim të vlefshëm, por financat i mbajnë palët shumë larg për momentin. Për këtë arsye Neziraj nuk udhëtoi drejt Vlorës bashkë me grupin, por u kthye në Zvicër, ku ka luajtur më parë. Nga burime të klubit kuqezi mësohet se këtij lojtari i është bërë një ofertë e mirë financiare, por kërkesat e tij kanë qenë më të larta. Në Antalia nuk u gjet gjuha e përbashkët në këtë drejtim dhe palët u distancuan, por dje është mësuar se ka ende shanse për bashkëpunim. Burime pranë klubit vlonjat bënë me dije dje për “Sport Ekspres” se kontaktet me Nezirajn vijojnë, në pritje të një përgjigjeje përfundimtare nga ai. Në këtë situatë, nëse lojtari ul kërkesat e tij financiare, mund të bashkohet me Flamurtarit. Në rast të kundërt, Neziraj duhet të shohë për një ekip tjetër. Ai ka luajtur kryesisht në kampionatin zviceran dhe erdhi për provë te vlonjatët gjatë fazës përgatitore ne Turqi. U mendua se gjatë asaj periudhe do të zyrtarizohej si afrimi i dytë te Flamurtari, por në fakt nuk ndodhi kështu. Palët, sipas zhvillimeve të djeshme, mbeten në kontakte, ku tashmë “topi” është në “fushën” e Nezirajt.

EDHE DY AFRIME – Por vlonjatët nuk mbeten me shpresën vetëm te Neziraj. Ata kanë gati dy afrime te tjera, që do të jenë konkretizuar para ndeshjes me Skënderbeun në Korçë. Janë dy lojtarë, të cilët do të mbyllin merkaton e dimrit te Flamurtari, por drejtuesit hezitojnë të japin emra, sepse gjithçka është në kuadrin e bisedimeve, edhe pse në një fazë të avancuar. I vetmi fakt që pohojnë në klubin kuqezi është se njëri është mesfushor, kurse për tjetrin nuk jepen të dhëna. Gjasat janë që të jetë mbrojtës, duke pasur parasysh largimet e merkatos së dimrit dhe faktin që dështoi afrimi i argjentinasit Miçeli. Flamurtari ka zyrtarizuar vetëm një afrim gjatë merkatos së dimrit, mbrojtësin Jakovljeviç, që luan në të djathtë dhe në qendër. Në fakt, afrimet te vlonjatët nuk janë të domosdoshme, por më shumë për të rritur konkurrencën në grup dhe cilësinë. Objektivi i Flamurtarit është Kupa e Shqipërisë dhe mund t”ia dalë me një grup sa më të plotë. Sipas drejtuesve të klubit kuqezi, zyrtarizimi i dy blerjeve të tjera do të bëhet shumë shpejt.