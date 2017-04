Flamurtari, asnjë apel në KAS për Gjokën!

Anton Cicani

Ernest Gjoka-Flamurtari: kapitull aspak i mbyllur, por që pasurohet me një tjetër lajm të bujshëm. “Sport Ekspres” ka arritur të zbulojë, në sajë edhe të një komunikimi me Gjykatën e Arbitrazhit Sportiv, por edhe në sajë të burimeve pranë Federatës Shqiptare të Futbollit, se ndryshe nga ajo që ishte lajmëruar nga klubi i Flamurtarit, vendimi i Dhomës së Zgjidhjes së Konflikteve në FSHF-së, nuk është pasuar nga ankimimi i çështjes në KAS të Lozanës. Në një prononcim për mediet, administratori i klubit, Idrizi, do të rrëfente se Bashkia, por edhe Gjoka, janë ata që duhet të prezantohen në këtë Gjykatë Arbitrazhi, pasi për të quhej një kapitull i mbyllur. Por, ndryshe nga ajo që u lajmërua gjatë këtyre dite, lajmi rezultoi thjesht një gënjeshtër, pasi dosja “Gjoka” fle prej kohësh në Federatën Shqiptare të Futbollit, e mbyllur me fitoren e palës paditëse, në këtë rast, trajneri i Kukësit, të cilit Flamurtari i ka një borxh prej 45 mijë euro për t’i shlyer (rroga të papaguara në kohën kur ishte trajner i pankinës vlonjate). Madje, afati zyrtar prej 21 ditësh është tejkaluar nga Flamurtari, që s’mund të bëjë më asgjë në këtë rast. Gjatë gjithë kësaj periudhe, teksa zhvillohej gjyqi në FSHF, trajneri i Kukësit nuk është prononcuar për asnjë moment dhe nuk ka pranuar ta bëjë edhe kur gjithçka ka mbaruar në favor të tij. Një tjetër burim pranë FSHF-së bën me dije për “Sport Ekspres” se në momentin kur bëhet një ankimim zyrtar në KAS, menjëherë po atë ditë ose ditën pasardhëse, në adresën elektronike të federatës mbërrin edhe njoftimi nga Gjykata e Arbitrazhit Sportiv, duke qenë se pikërisht FSHF do të ishte pala që paditej nga klubi vlonjat, për një vendim pro palës tjetër, pra në këtë rast trajnerit. Rasti konkret që konfirmon këtë gjë është Tirana-Muzaka. Tirana e dërgoi në KAS çështjen “Muzaka”, pas vendimit të Dhomës së Zgjidhjes së Konflikteve dhe menjëherë njoftimi u përcoll nga Lozana në FSHF.

S’ka heqje pikësh, FSHF do të shlyejë trajnerin!

Në nëntor të vitit të shkuar, me vendim të prerë të Komisionit të Disiplinës dhe jo të ankimueshëm, Flamurtarit iu hoqën 6 pikë nga renditja e kampionatit, pasi nuk përmbushi shlyerjen e subjekteve dhe palëve paditëse (lojtarët Polizoi Arbri, Franc Veliu dhe Artan Sakaj). Por, ajo që vijoi edhe një “kërcënim” për heqje të mëtejshme pikësh dhe, madje, edhe zbritje një kategori më poshtë, duke qenë se në listën e futbollistëve të pashlyer rezultonin edhe shumë subjekte të tjera, që kishin njoftuar edhe FIFA-n, në gjuhë zyrtare. Mes palëve paditëse është edhe trajneri Ernest Gjoka, i cili drejtoi kuqezinjtë nga viti 2012 deri në 2014-n. Pikërisht trajneri aktual i Kukësit, në rrugë ligjore, pasi ka fituar çështjen në Dhomën e Zgjidhjes së Konflikteve pranë FSHF-së, kërkon që të zbatohet ligji, praktikisht ose që Kreditori të shlyejë borxhin, ose që të merret masa e heqjes së pikëve për klubin vlonjat. Por, duke qenë se një ligj i ri është miratuar në Asamblenë e Përgjithshme të këtij viti, atëherë do të zgjedhë këtë rrugë, duke shpëtuar kështu nga rënia në kategori skuadrën vlonjate.

Neni 137 – Në Asamble është miratuar një ligj i kërkuar nga UEFA, që udhëzon që në raste të tilla me gjyqe me lojtarët, të evitohet zhurma mediatike, të bëhet kontratë me palën e dëmtuar, nëse ka fituar gjyqin, dhe federata e shlyen, duke ia mbajtur paratë klubit në sezonin pasardhës. Duke qenë organizatë jo fitimprurëse, FSHF është e detyruar ta çojë ligjin në gjykatë civile dhe duhet një procedurë prej 10-15 ditësh. Ligji do të miratohet brenda dy javëve të ardhshme dhe menjëherë më pas Gjoka do të ketë të drejtë të bëjë një kërkesë zyrtare për shlyerje nga ana e federatës. Praktikisht, ligji i ri i publikuar edhe në Statutin e Komisionit të Disiplinës Sportive thotë se kreditori, që në këtë rast është Gjoka, ka të drejtë të kërkojë te Sekretariati Teknik i FSHF-së që të ekzekutohet vendimi. Nëse Flamurtari ka shumë të holla në buxhetin e tij pranë federatës, atëherë trajneri mund t’ia kërkojë FSHF-së që t’i kalojnë atij për shlyerje të pjesshme (nëse s’ka fonde të duhura) ose totale (nëse fondet i mbulojnë). Sekretariati, bashkë me Departamentin e Financës, harton një projekt – kalim parash në formë këstesh – dhe në momentin që miratohet nis edhe shlyerje e kreditorit. Por, këtu është një pikë që duhet sqaruar. Këto para nuk i shlyen FSHF nga buxheti i saj, por janë para të Flamurtarit, llogari e ngrirë pranë FSHF-së (të drejta televizive, detyrime për vendime disipline, pjesëmarrje, gjoba e kështu me radhë). Çdo klub ka një vlerë të caktuar, por ka edhe klube që s’kanë aspak dhe i kanë ende borxhe FSHF-së, apo të tjera që i janë zbritur shumat e caktuara për likuidim dhe pjesën e mbetur nuk e tërheqin në arkat e tyre, por e lënë aty për të shlyer borxhet e të ardhmes (vendime, gjoba etj). Si praktikë, klubet nuk i tërheqin, duke qenë shuma jo të mëdha. Në sajë të ndryshimit të Nenit 137, zgjidhet edhe problematika e shlyerjes së palës paditëse dhe kreditore, fituese në çështje. Trajneri Gjoka, përfaqësuar në rrugë ligjore nga avokati i tij, duhet të paraqesë një shkresë pas vendimit të fundit të parevokueshëm, në mënyrë që të vihet në fuqi edhe pika në fjalë e Statutit të KDS.

Bashkia, si zakonisht në gjumë

Në gjithë historinë e gjyqeve të Flamurtarit me ish-lojtarë e ish-trajnerë, si dhe me ballafaqimet me FSHF-në, ajo që ka rënë në sy është pasiviteti total i bashkisë Vlorë. Tashmë është e qartë që borxhet e trashëguara ndër vite janë shumë të mëdha dhe me të drejtë Sinan Idrizi ngre zërin: “Si ka mundësi që ai dhe kompanitë turke marrin në administrim klubin, por në vend që të administrojnë, thjesht marrin ultimatume për shlyerje borxhesh?”. Këtu duhej të ndërhynte bashkia: nëse bëhej fjalë për pak milionë, një zgjidhje edhe gjendej, sepse Idrizi i ka shlyer edhe më parë disa borxhe, por kur bëhet fjalë për shifra prej qindra milionësh, situata bëhet tepër e rëndë. Flamurtari nuk është privatizuar dhe nuk dihet kur do të bëhet privat, ndaj deri në atë moment, bashkia Vlorë ka detyrimin t’i dalë për zot klubit, borxheve të vjetra dhe marrëveshjeve me turqit dhe Idrizin. Situatë absurde, ku tifozët bëjnë thirrje që bashkia të zgjohet, mediat shkruajnë e shkruajnë, por në qeverinë e qytetit në Vlorë nuk e vë ujin njeri në zjarr. Të paktën të na shpjegonin: ia fut kot Idrizi, ia futin kot gazetarët, apo vërtet kjo bashki e ka katranosur?