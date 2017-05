Fitore e artë për Laçin, bën detyrën edhe Teuta

Laçi ka shtuar shanset për qëndrim në Superiore dhe ka gjetur një fitore që i mungonte prej javësh, duke fituar sot 2-1 ndaj Luftëtarit.

Ishte një finale për Laçin, që as barazimi nuk i vlente, ndërsa Luftëtari kërkonte të mbronte vendin e katërt dhe të paktën një pikë e kënaqte.

Presioni ishte i madh dhe Laçi e pësoi në pjesën e parë, duke shkaktuar një 11-metërsh shënuar nga Albano Aleksi.

Reagimi i Laçit erdhi me Qaqin, i cili barazoi në minutën e 35-të, ndërsa në pjesën e dytë tensioni u shtua dhe e pësoi Erjon Vucaj, i cili goditi me top një kundërshtar të shtrirë në tokë dhe doli me karton të kuq, shumë i nervozuar.

Me një lojtar më shumë, Luftëtari gaboi, sepse në një top të hedhur në zonë gjithë mbrojtja doli bosh dhe Serxhio Zhunior shënoi, i vetëm me portierin Miraka, i shkëlqyer deri në atë moment.

Tre pikë të arta, Laçi merr frymë dhe sheh Flamurtari-Tirana më i qetë.

Ndërkaq, Teuta ka bërë detyrën, duke thyer 4-0 Korabin në Elbasan, në një stërvitore të mbyllur për një orë.

KATEGORIA SUPERIORE – JAVA 32

Laçi – Luftëtari 2-1

Golat: Qaqi 35′, Serxhio Zhunior 90’+3 / Aleksi 16′ pen.

Laçi: Selmani, Lulaj, Qaqi, Gjoni, Sefgjini, Nika (Shala 69′), Lushkja (Musaj 88′), Jonuzi, Serxhio, Vucaj, Mensah (Fangaj 90’+6)

Trajner: Stavri Nica

Luftëtari: Miraka, Liçaj, Bojom, Beqiri, Zguro (Pedro Bengui 46′), Rapo (Topi 81′), Brahimaj, Aleksi, Rroca, Abazaj (Zogaj 71′), Rexhinaldo

Trajner: Mladen Milinkoviç

Kartonë të verdhë: Shala 76′ / Zguro 18′, Abazaj 30′, Brahimaj 70′, Zogaj 90’+4

Karton i kuq: Vucaj 86′

Gjyqtarë: Juxhin Xhaja, Ermal Barushi, Gerant Qirici, Blerim Ziri

Korabi – Teuta 0-4

Golat: Papa 19′, Magani 40′, Progni 49′, Çyrbja 64′

Korabi: En. Prençi, Shabani, Kaja, El. Prençi, Arifaj (Kalemi 46′), Zefi, Gavazaj (Marinaj 52′), E. Kaloshi, Mziu, Kraja, Hoxhaj(Murrja 70′)

Trajner: Ermal Nexhipi

Teuta: Kastrati, Beqja, Shkalla, Markoviç, Kotobelli (Borshi 52′), Çyrbja, Progni (Sykaj 62′), Dita, Hila (Musta 56′), Papa, Magani

Trajner: Gugash Magani

Gjyqtarë: Laver Alla, Devis Korreshi, Marjus Qose, Skerdi Greca