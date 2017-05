Finalja që nuk është ende… finale

E prisnim prej shumë javësh: Partizani-Kukësi është sfida e madhe, ajo që do të ndajë “shapin nga sheqeri” dhe do të tregojë cila është skuadra më e fortë dhe që e meriton më shumë titullin. Partizani vetëm për fitore, Kukësi edhe barazimin e sheh si sukses të madh. E megjithatë, prej javësh nuk përfshihet në ekuacion Skënderbeu. Kampionët janë aty, 3 pikë larg dhe në formë të shkëlqyer, aq sa edhe Partizani e Kukësi e kanë zili.

Partizani ka fituar 7 nga 8 ndeshjet e fundit, ka luajtur mirë dhe ka shënuar me lehtësi në shumë ndeshje. Natyrisht, nuk është i pandalshëm, sepse fundja Vllaznia ia doli ta fuste në krizë, Tirana po ashtu, por edhe Flamurtari në pjesën e dytë në Elbasan e bëri paksa me dhimbje koke Starovën. Shpresa e të kuqve është që të përsëritet ndeshja kundër Skënderbeut, në fillim të prillit: paraqitje solide, personalitet dhe besim në vetvete, edhe pse frikë e tepruar në aspektin taktik, duke u mbyllur në mbrojtje për periudha të gjata. Fundja, në atë takim duheshin pikët dhe ato u morën, Starova në përgjithësi nuk i gabon llogaritë.

Kukësi ka fituar 4 nga 5 ndeshjet e fundit, por vetëm 5 në 10 të fundit. Shumë barazime, e vërtetë, por nuk është dështim nëse barazon me Skënderbeun, Flamurtarin e Laçin në transfertë. Janë edhe barazimet shtëpiake me Partizanin e Vllazninë dhe këto po, janë peng te Kukësi, sidomos barazimi kundër shkodranëve. Një kampionat pa asnjë humbje meritonte shpërblim tjetër, një titull të fituar qetësisht, por Gjici dhe Gjoka janë vërtet të pafat: Partizani i ka kaluar pritshmëritë, por edhe Skënderbeu nuk është aq i ngopur sa mendohej.

Meqë ra fjala për Skënderbeun, 4 fitore rresht pas humbjes kundër Partizanit e kanë futur fuqishëm në valle. Forma është perfekte, skuadra është e freskët edhe mendërisht, një avantazh shumë i madh ky në krahasim me rivalët për titull, stoli është i kompletuar dhe Daja po kënaq tifozët: loja më në fund është kthyer ajo që duan të gjithë në Korçë. Problemi i vetëm është koha, ajo që i mungon Skënderbeut, sepse në 5 ndeshje duhet të rikuperojë 3 pikë. Mision i pamundur? Jo dhe aq…

Llogaritë duhen bërë mirë, jo thjesht te ndeshja e sotme. Një fitore e Partizanit merr vlerë të jashtëzakonshme nëse nuk bëhen më gabime deri te ndeshja e fundit në Korçë, por sërish Skënderbeu mund të bëhet vendimtar. Për këtë arsye, sot Partizanit i duhet fitore e pastër, jo thjesht 1-0, ndërsa më 15 maj do të jetë vizitor në Vlorë. E thjeshtë? Pyesni Flamurtarin një herë.

Kukësi luan për barazim, logjike, por në atë rast Skënderbeu shkon -1. Nëse kampionët shkojnë -1, bëhuni gati, sepse është si të shohësh një garë në Formula 1 dhe këto vitet e fundit Skënderbeu ka qenë Mercedesi i futbollit shqiptar. Një finale e madhe në Kukës nuk e tremb Skënderbeun, që është mësuar me ndeshje të tilla, ndërsa një finale më pas ndaj Partizanit është ëndrra e çdo tifozi asnjanës.

Po nëse fiton Kukësi? Pakkush e mendon, ndoshta vetëm kuksianët, por nuk para e kanë qejf ta thonë me zë të lartë. Fitorja do të ishte vërtet gjysmë titulli, por vetëm gjysmë ama, sepse Skënderbeu në ndeshjen e parafundit dhe një Luftëtar që nuk është aspak i lehtë nëse do të dëshirojë vërtet të luajë futboll, bëjnë që edhe verilindorët ta mbajnë lapsin sa më të mprehtë, deri në javën e fundit.

Ajo që ka rëndësi dhe që u vlen më shumë tifozëve, pa dallim, është se sot do të shohim një ndeshje të madhe. Stadiumi i tejmbushur, skuadra cilësore dhe me meritë në krye, arbitër i huaj për t’u mbyllur gojën të gjithëve dhe… le të fillojë shfaqja!