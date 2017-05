Finalja më e padëshiruar, cila do mbytet sot?

E pabesueshme, por e vërtetë: sot Vllaznia ose Tirana mund ta shohin veten një kategori më poshtë, një turp i madh për dy prej klubeve më të mëdhenj në histori. Faji i skemës me 10 skuadra, do të thotë dikush. Faji i arbitrave, thotë dikush tjetër. Faji i drejtuesve, ngrenë zërin shumë njerëz. E drejtë, deri diku, por në futboll justifikimet i merr era dhe në histori mbeten faktet, ato janë kokëforta. Nëse Vllaznia ose Tirana bien në Kategorinë e Parë, nuk do shënohet në librat e historisë se kush e pati fajin. Ashtu si për Partizanin, që mbetet njollë rrënimi i para një dekade, ashtu si për Flamurtarin, që gjithashtu provoi kategorinë e parë a të dytë, quajeni si të doni, sepse na çmendën këto ndryshimet e emrit një herë në pak vjet.

DËSHTIMI I VLLAZNISË – Djepi i futbollit, e quajmë, me të drejtë. Ditën e enjte skuadra e të rinjve sërish dhuroi spektakël, mundi 3-0 Flamurtarin dhe është kualifikuar për në finalen e kampionatit. Ironike, Vllaznia vazhdon të prodhojë si asnjë klub tjetër në Shqipëri, por me skuadrën e të rriturve është në ditë të zeza. Faji është i të gjithëve atyre që kanë pasur në dorë diçka thelbësore në dekadat e fundit: nuk e kemi ndarë ende mendjen, ky futboll do të jetë privat, apo do të zvarritet pafundësisht me donatorë, sponsorë, bamirës, bashki të drobitura që hedhin lekë në futboll? Vllaznia është mishërimi i çmendurisë që mbizotëron në Shqipëri prej shumë kohësh, sepse nuk po gjendet mënyra për ta bërë klubin e futbollit të pavarur nga taksat e qytetarëve, të aftë të vazhdojë vetë rrugën profesioniste, duke u kthyer në një klub futbolli që të bëjë plane afatgjata, të evitojë humbjet financiare dhe të ndërtojë diçka serioze. Një klub futbolli ka shpenzime të mëdha, sidomos në Shqipëri, ku absurditeti është se vetë klubet i janë futur një valleje të frikshme, duke shpenzuar shifra deri në 1 milion euro në sezon! Për çfarë? Për këtë futboll që shohim çdo javë, me dallavere në fushë e jashtë saj, arbitra të paaftë me apo pa dashje, me lojtarë që marrin miliona lek në muaj dhe pastaj thonë që nuk u bëjnë këmbët e zemra që të luajnë. Histori tjetër kjo e fundit, nuk po i futemi. Nuk është faji i Bakajt që Vllaznia e sheh veten në këtë situatë, nuk është as faji i të shkretit Stefan Cicmil, i cili u akuzua nga Cungu në Korçë, një gafë e rëndë për trajnerin shkodran, i cili ndoshta që atë ditë e humbi kontrollin e skuadrës.

DËSHTIMI I TIRANËS – Për të analizuar problemet e Tiranës duhet një libër shumëfaqësh, por edhe mund të përmblidhet gjithçka me një fjali: klub i çorganizuar, bashki inekzistente, borxhe pa fund nga e shkuara, tifozë që duan trofe me çdo kusht dhe ushtrojnë presion të jashtëzakonshëm. Të gjitha bashkë, nga pak, kanë kontribuuar në futjen e Tiranës në këtë labirint të frikshëm, aq sa krenaria e Refik Halilit se e shpëtoi Tiranën para pak vitesh nga humnera tashmë rrezikon të kthehet në turpin më të madh në histori. Të jemi realistë: nëse Partizani shkoi në ferr para disa vitesh, erdhi sepse klubi nuk ekzistonte dhe lojtarët nuk kishin para as të hanin bukë. Tirana nuk është në ato kushte, përkundrazi, Halili është biznesmen i fuqishëm, bashkia i detyrohet disa qindra milionë, trajner është Mirel Josa dhe skuadra nuk është aq mediokre sa tregon renditja. Megjithatë, nëse rrezikohet rënia, Halili ka faje të mëdha, sepse fundja ai ka pasur në skuadër këtë sezon edhe lojtarë me miliona lekë pagë në muaj, të cilëve nuk u është marrë asgjë. Sa për kujtesë: një Erjon Vucaj, i superpaguar, te Tirana dukej si lojtar dosido, por sapo iku te Laçi, është kthyer superstar. Faji ndoshta nuk është vetëm i tij. Nëse pastaj kjo Tiranë bën edhe lojra të tipit: unë të le ndeshjen e kampionatit dhe ti më dhuron kualifikimin në kupë, atëherë “të sheh Zoti”, si i thonë fjalës. Nëse pastaj 4 pikë në sezon t’i heq Korabi, “Zoti të fshin nga lista”, sepse me ato 4 pikë synoje vendin e katërt.

A DUHET TË QAJMË? – Prej ditësh ka nisur një dallgë e madhe qurravitjesh nga të gjitha anët: trajnerë, specialistë, lojtarë e ish-lojtarë, politikanë e shumë të tjerë, duke qarë për Tiranën e Vllazninë. Dikush shan arbitrat, dikush klubet që bëjnë dallavere, dikush drejtuesit e paaftë e dikush kërkon që FSHF të ndryshojë numrin e skuadrave në Superiore. Realisht, Tirana e Vllaznia e meritojnë të jenë aty ku janë, fundja vetë e kanë fajin, Korabin edhe mund ta mundnin këto muajt e fundit, për shembull. Tirana ankohet për arbitrat, por ku ka shans që vetëm arbitrat ta çojnë Tiranën në fund të tabelës? E shumta do i hiqnin titullin ose ndonjë vend të dytë, po të ishte Tirana e vërtetë. Po për Laçin e Flamurtarin, nëse ndodh ndonjë çmenduri e bien nesër, do të qajë njeri?