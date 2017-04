Finalja e Ligës së Kampioneve, çmime absurde në Kardif

Më 3 qershor Kardifi do të kthehet në qendrën e botës, të paktën në aspektin e futbollit. Kryeqyteti i Uellsit do të presë finalen e Ligës së Kampioneve dhe natyrisht pritet një “mizëri” tifozësh, por do të duhet të mendohen mirë dhe të marrin një portofol plot me euro ose sterlina me vete.

Me një popullsi prej rreth 350.000 banorësh, Kardifi është qyteti i parë që organizon një finale në Champions duke pasur më pak se 1 milion banorë. Një qytet i bukur, atmosferë mesjetare, por nëse si turist e shijon në maksimum, si tifoz duhet të vuash, sepse hotelet janë të pakta dhe tashmë gara për prenotim është bërë e ethshme, aq sa është thuajse e pamundur të gjesh mundësinë për të kaluar natën.

Ato pak hotele që kanë ende dhoma të lira përfitojnë nga rasti dhe kanë rritur çmimet në stratosferë. Për shembull, ka apartamente që kanë shkuar nga 89 euro në 4.154 euro nata! Mundësia për të fjetur në tendë me miqtë? Sërish një makth, sepse çmimet për tendën nisin nga 2000 euro.

Me Kardifin që është i pamundur për të kaluar natën, mbetet mundësi qëndrimi në qytetet fqinje, por edhe ato e kanë nuhatur se kanë një mundësi të artë fitimi. Kështu, në Njuport, 20 km nga Kardifi, duhet të paguash mbi 1.000 euro për një dhomë, ndërsa një tendë për dy persona në një kamping aty pranë kushton 356 euro, tre herë më shumë se çmimi normal.

Zgjidhja? Kush ka durim dhe kohë, qëndron larg Kardifit, gjen dhomë të lirë ku të mundet dhe pastaj udhëton me mjetet e transportit publik, pasi trena e autobusë do të vihen në dispozicion ditët e ndeshjes. E lodhshme, por më mirë se të paguash mijëra euro…