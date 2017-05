Fili në “ajër”, takim me klubin pas Skënderbeut

Fieraku nuk ka gjetur minutat e duhura dhe ka vuajtur jo pak këtë sezon. Pas transfertës së Korçës do të ulet me drejtuesit për të vendosur të ardhmen e tij

Sezoni i rregullt luan edhe javën e fundit për t’u luajtur. Partizani e mbyll në transfertën e Korçës, në takimin e prestigjit ndaj Skënderbeut. Pas mbarimit edhe të ndeshjes së fundit do të nisë edhe riformatimi i skuadrës për kompeticionet evropiane. “Demat” do të marrin pjesë në Europa League dhe ndërtimi i skuadrës do të nisë nga “grupi aktual”. Drejtuesit do të ulin në tavolinë lojtarët që kanë në skuadër dhe do të flasin për të ardhmen e tyre. Një prej elementëve të mirë me një të ardhme të paqartë është edhe Realdo Fili. Fieraku që nga ardhja e tij në kryeqytet ka humbur goxha terren, pasi e nisi mirë dhe mbajti edhe një peshë të rëndësishme të skuadrës dhe tashmë ka përfunduar si një lojtar stoli dhe ka pasur pak minuta në dispozicion. Ai ka disa javë që është i dëmtuar. Gjithsesi duke u nisur nga fakti që ka luajtur vetëm 18 ndeshje këtë sezon dhe nuk ka shënuar asnjë gol, vazhdimësia e tij me Partizanin është vënë në pikëpyetjet dhe kjo me dëshirë dypalëshe. Palët do të ulën në tavolinë dhe do të flasin pas ndeshjes me Skënderbeun.

TAKIMI – Sulmuesi Realdo Fili do të ulet në tavolinë me drejtuesit e klubit pas ndeshjes me Skënderbeun. 21-vjeçari do të dijë të ardhmen e tij dhe planet që ka Partizani për të. Sulmuesi së bashku me menaxherin e tij do të flasin dhe do të vendosin mbi të ardhmen. “Demat” kanë tentuar shitjen e futbollistit edhe në janar, por nuk ka pasur diçka konkrete.

MUNDËSITË – Lojtari dëshiron të luajë, ai kërkon që të ketë minuta në këmbë dhe këtë gjë kërkon ta bëjë te Partizani ose te ndonjë ekip tjetër. Sigurisht që për të ka rëndësi edhe ekipi dhe objektivat apo potenciali i tij. Fili dëshiron të qëndrojë te “demat”, por nuk do që të jetë një lojtar stoli. Largimi i Ekubanit dhe me shumë mundësi edhe i Bonifejsit do të sillte më shumë hapësira për të riun fierak. Partizani do të ofrojë të tjerë futbollistë për të forcuar organikën, ndërsa fati i Filit mbetet të shihet vetëm pas takimit mes palëve.

FILI – 21-vjeçari ka luajtur 18 ndeshje këtë sezon. Futbollisti do koleksion gjithsej 662 minuta në fushë. Ai e ka nisur vetëm 7 herë si titullar, ndërsa në 11 raste të tjera është futur zëvendësues. Në këtë sezon sulmuesi ka shfaqur hapur edhe pakënaqësitë e tij kur nuk ka luajtur apo kur është lënë jashtë skuadre nga Starova.

18

ndeshje ka luajtur Fili këtë sezon me Partizanin, ku i ka nisur 7 nga minuta e parë dhe 11 është futur nga stoli.