(VIDEO) Fiks Fare zbulon video-skandalin: Safeti tha, të hapin gojën!

“Fiks Fare” zbulon bisedën mes menaxherit të lojtarëve, Drini Çaushi, dhe lojtarit të Partizanit, Emiljano Vila, teksa gjithçka kryehet në aplikacionin video-chat “IMO”, në telefonin celular. Një javë më parë, agjenti i Rumbullkakut, ishte takuar bashkë me Vilën dhe Trashin në një kafe pranë gardës te Liqeni Artificial, teksa Partizani po përgatitej për derbin. Vetë menaxheri, që punon dhe jeton në Greqi, e ka pranuar këtë fakt për “Sport Ekspres”, në intervistën e dhënë. Por, biseda, këtë herë, me mesfushorin e kuq, është bërë privatësisht teksa ky i fundit ndodhej në dhomë. “Fiks Fare”, ekskluzivisht, publikoi video-skandalin vetëm disa minuta më parë, duke konfirmuar tentativën për ryfshet, teksa janë përmendur Naim Halilin, menaxherin e Kukësit, por edhe presidentin Gjici, duke e quajtur “Safeti”, gjatë dialogut në telefon.

Biseda mes menaxherit dhe Vilës

Vila: Lali ça bone?

Drini (menaxheri): Mirë rrusho, si ja çove ti?

Vila: Hiç mirë, ça bone ti?

Drini (menaxheri): Hë mo zemra, Ku je ti, në shpi je?

Vila: Jo, në dhomë jam.

Drini (menaxheri): Po pse ça, ju kanë mbajt në grumbullim e?

Vila: Po në grumbullim jemi ne. Ça bone?

Drini (menaxheri): Ëëë nuk ke ik në shtëpi fare?

Vila: Po dje isha në shpi. Tashti erdha.

Drini (menaxheri): Thash se ishte, po mir mo, ti qenke aty s’flet dot se je me njerëz a më kupto.

Vila: Ë , jo mo tani vetëm jam.

Drini (menaxheri): Je vetëm?

Vila: Vetëm në shomë jam.

Drini (menaxheri): A në rregull, vetëm, dëgjo lalin tat. Me dy llafe që mos të zgfjatemi shumë.

Vila: Po.

Drini (menaxheri):Ashtu, përderisa po të folsha për punën e derbit besoj e kuprove çik paak a shumë. Muhabetin. Tashti krahu tjetër, prandaj të thash futu se këtu s’na dëgjon asnjeri..

Vila: E marr vesh.

Drini (menaxheri): Krahu tjetër më ka thon, Në qoftëse, atë ditë që u ulëm unë, ti dhe ….

Vila: Po.

Drini (menaxheri): Ishte ai menaxheri i Kuksit. Naimi. Ashtu. Ai tani i ka thënë atij të madhit, Drini (menaxheri) i njef ato, Drini (menaxheri) flet, muhabet me ato. Ai më çoi mua mesazh, edhe më çoi këtu te “IMO” , më mori vet i madhi pastaj.

Vila: Po.

Drini (menaxheri): Edhe më tha, Fol tha, boni, sa duan, a kupton, të na tolerojnë. Të na tolerojnë, jo të bëjnë gjëra që të duken, a më kupton, të na tolerojnë. Tani, shif vet, më thuj, edhe të veprojmë. Ti, këtë që do të them tani , nuk ta them për kundra peshë.

Vila: E marr vesh.

Drini (menaxheri)-Po thonë që 90% ti je i ik aty, ( Partizani) .A kupton vëllain? 90%. Ashtu. Ti do vish këtu, te Korfuzi, po ta thotë vëllai jot,se unë të du me shpirt Nuk du me mor lek. 2 lek me ty. Po ta peësëris edhe njëherë, shif ça çuni është Drini (menaxheri). Nuk po ta them për kundrapeshë, që ooo po të premtoj ty këtu ee , ti bo këtë. Ashtu, ti si anej, si knej ti do marësh. Më thuj, ça ti them, menoje njëherë, menoje po të duash e ma ço me mesazh.Drino thuj, kshu, këtu këtu. Thuj kaq, bën kaq. Më tha, aman tha ma boj këtë. Ai është çmend tani, ai do me dal patjetër kampion. A më kupton?

Vila: E marr vesh, e marr vesh.

Drini (menaxheri): Ashtu. Më tha, thuji atij mikut tat, nëqoftë se ka ndonjë njeri tjetër.A më kupton. Të hapin gojën, ça është me i dhonë, t’ja japim. Safeti tha. Kjo është muhabeti zemra.

Vila: Mirë do..

Drini (menaxheri): Dëgjo tashti, mos më jep përgjigje menjëherë, Sa më shpejt aq më mirë, menoje njëherë, edhe më thuj.

Vila: Mirë Drino mir në rregull.

Drini (menaxheri): Jam tamam apo s’jam tamam.

Vila: Ok, hajd do të marr unë pastaj prapë, do të marr unë kur të jem vetëm prap.

Drini (menaxheri): Ashtu të marrsha të ligat.

Vila: Mirë lali.

Drini (menaxheri): Mirë, shif situatën vet, ai nuk tha jo të bëjnë gjëra që duken, ashtu tolerim, a kupton vëllain.

Vila: Mir o Drin do të bëj tel.

Drini (menaxheri):Se unë të du me shpirt ty, a kupton ore?

Vila: Po s’bëhet llaf o burrë.

Drini (menaxheri): Ashtu, as nuk dua, po ta them dhe këtë Drini (menaxheri), o lal unë s’dua as të keqen tate, asnjigjo.

Vila: Normale, normale.

Drini (menaxheri): Shif e boj vet. Të erdhi topi, mere shty anej, ku di me shty anej, e di vet mënyrën ti. A kupton, tolerimin.S’po thot tjetri ik shko e ik më bëj penallti, tolerim o vëlla. A kupton.

Vila: E marr vesh. Mir mo gjithsesi do të bëj, do flasim pastaj prap ne. Do të bëj prap telefon lali.

Drini (menaxheri): Ti e di, mir zemra?

Vila: Mir zemra, mir. Në rregull.

Drini (menaxheri): Vetëm mos mu vono se edhe ai po më pret mu.

Vila: Jo, jo do të marr prap pastaj në telefon.

Drini (menaxheri): Hajde ciao.

Vila: Mir lali ciao.