FIFA-UEFA, klubeve tona: Paguani lojtarët!

Olsi Avdiaj

FIFA-UEFA i kanë dhënë një afat përfundimtar Tiranës që të paguajë lojtarët dhe borxhet që kanë me ta të akumuluar ndër vite. Duke parë rastet e shumta që FIFA dhe UEFA ka hasur me bardheblutë, me anë të FSHF-së, institucionet e futbollit i kanë vënë klubit shqiptar, por edhe dy skuadrave të tjera tonat një “deadline” për të paguar të gjithë lojtarët që kanë fituar gjyqe në institucionet ndërkombëtare të futbollit. Nga klubet shqiptare, njëra prej skuadrave është Tirana që ka një afat me çdo lojtar për të arritur dhe mbyllur detyrimet e prapambetura. Nëse nuk ia del që të mbyllë detyrimet që i ka pranuar me marrëveshje, atëherë për Tiranën do të ketë masa ndëshkimore. Një situatë e tillë ka alarmuar edhe FSHF-në që e ka informuar Tiranën, por edhe klube të tjera shqiptare që kanë pasur gjyq e të hapura në FIFA dhe UEFA. Tirana vetëm në muajin e fundit ka paguar Lek Kçirën, Martin Kavdansin dhe ka arritur një marrëveshje me Ervin Bulkun. Faktikisht situata është qetësuar, por bardheblutë kanë marrëveshje të tjera që duhet t’u përmbahen deri në fund. Afati është deri në fund të marsit. Në të kundërt ka penalizime për ekipin bardheblu.

Ndëshkimet

Tani fillon zbritja e pikëve. Nëse deri tani Tirana ka shpëtuar me ndëshkime si bllokim merkatoje. Por më e keqja mund të vijë më pas. Mund të ketë zbritje pikësh dhe kjo duhet të evitohet me doemos nga Tirana në situatën aktuale të ekipit. Vetëm në fund të janarit, bardheblutë u njoftuan se nuk mund të federonin dot lojtarë për shkak të një dënimi të FIFA-s për mos ekzekutim vendimi në kohë. Gjithsesi, më e keqja është heqja e pikëve dhe Flamurtari, Dinamo dhe skuadra të tjera në Shqipëri e kanë shijuar më parë.

Licencimet

Një problem tjetër që ka Tirana në këtë moment është licencimi nga ana e FSHF-së. Burime zyrtare në FSHF bëjnë me dije se klubi është shumë pas me procesin e licencimit. Klubi bardheblu duhet të shpejtojë që të marrë licencën për sezonin e ri. Mësohet se për t’u licencuar klubi duhet të punojë shumë për të paraqitur dokumentacionin. Ndërkohë që mësohet se në fillim do të jetë FSHF që do të merret me procesin e licencimeve dhe më pas do të jetë UEFA që do të japë vendimin përfundimtar. Nëse Tirana nuk merr licencën brenda kohës, do ta ketë shumë të vështirë që të regjistrohet për sezonin e ri futbollistik.