Festë shkodrane, Cungu shpërthen më në fund

Një mbijetesë për Vllazninë nuk është ndonjë motivim i madh për të festuar, por sot ishte ndryshe. Ishte një finale kundër Tiranës së madhe, një betejë ku njëra palë do vritej dhe fitoi Vllaznia.

Barazimi i duhej dhe barazimin e mori skuadra shkodrane, që luajti një ndeshje shumë të mirë, edhe pse me mungesa të shumta dhe me një skuadër me moshë mjaft të re, me thuajse të gjithë shkodranë në fushë.

Stadiumi ishte plot si në kohërat e arta, Shkodra i dëgjoi thirrjet për ndihmë të bijve të saj, aq sa dukej sikur luante kombëtarja.

Në fund, pas fishkëllimës finale, festa ishte e jashtëzakonshme. Lojtarët në lot nga gëzimi, Cungu i papërmbajtshëm, duke vrapuar nëpër fushë e duke hequr edhe kanatieren.

Ka të drejtë të festojë trajneri shkodran, ishte sezoni më i vështirë që mbanim mend nga Vllaznia!