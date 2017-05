Fejzullahi i matur: Edhe barazimi nuk do të ishte keq

Të gjithë bërtasin për fitore dhe e quajnë ndeshja e vitit, a thua se gjithçka do të mbarojë të premten dhe do të dorëzohet trofeu kur të mbyllet ndeshja e “Selman Stërmasit”.

Megjithatë, Arbnor Fejzullahi është ndër ata që e di mirë se kjo sfidë nuk mbyll asgjë, kushdo që të fitojë, pasi Partizani do të shkojë edhe në Vlorë e në Korçë më pas, ndërsa Kukësi do të presë Skënderbeun.

Për këtë arsye, mbrojtësi i Partizanit tregohet i matur, duke u munduar të mbajë larg presionin për fitore me çdo kusht. Në mikrofonin e Supersportit, ai deklaron: “Është një ndeshje e rëndësishme, ndaj një rivali direkt. Nëse fitojmë, do të na lehtësohet rruga drejt titullit kampion dhe kjo e bën edhe më të rëndësishme. Në do të hyjmë në fushë vetëm për fitore, që të jemi edhe më të qetë. Por, edhe barazimi nuk do të ishte një rezultat i keq. Mendoj se do të jetë momenti ta fitojmë këtë ndeshje. Besoj se do t’ia dalim.”

Mbrojtësi nga Kosova, i mrekullueshëm javën e shkuar në derbi, sheh disa avantazhe për Partizanin: “Jemi një skuadër e fortë, kemi disa pika të forta. Mund t’i zgjidhim ndeshjet nga sulmi, mesfusha apo mbrojtja. Paraqitja në derbi? Është hera e dytë që jap asist në derbi për Sukajn. Ishte një fitore shumë e rëndësishme në rrugën drejt titullit. Kjo më bëri të ndihesha shumë i lumtur që ndihmova skuadrën të fitonte. Me shënimin e golit, Sukaj ka marrë edhe më tepër zemër. Këtë do e tregojë edhe në ndeshje të tjera, ku do ta ndihmojë ekipin.”