Fejnordi bie në derbi, titulli zgjidhet në 90’ e fundit

Pas 18 vjetësh zhgënjime dhe vuajtje në Eredivisie, pra kampionati holandez, Fejnord duhet ende të presë dhe të provojë të mos bëjë gabimet e të shkuarës: në derbin ndaj Ekselsiorit, që mund të vlente titullin, në Roterdam, bardhekuqtë humbasin 3-0 për shkak të golave të Haselbaink, Ebers dhe Kolvijk. Fiton 4-0 Ajaksi i vendit të dytë, 1 pikë larg kreut tashmë: renditja sheh Fejnordin me 79 pikë, Ajaksin me 78, me kryesuesen që do të përballet ndaj Heraklesit dhe “shigjetarët “ me Villem II. Java e fundit është për infarkt në Holandë…