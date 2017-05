“Fatkeqësi, FSHF të ndërhyjë”

Daniel Xhafaj, ish-sulmuesi i Flamurtarit, ka reaguar pas episodeve në “Zeqir Ymeri”

Ka shënuar një thes me gola në Shqipëri dhe, sigurisht, është ndër ata futbollistë që ka bërë gjithmonë diferencën dhe që është sjellë si profesionist, ndaj e ka të vështirë që të komentojë një përballje si ajo mes Kukësit dhe Skënderbeut, e cila ka përfunduar me rezultatin 2-0 për verilindorët, me dopietë të Pero Pejiçit. i ftuar te “News 24”, në emisionin Fair Play, vlonjati u shpreh në lidhje me episodet në “Zeqir Ymeri”: “Nuk jam ndjerë mirë që kam parë ato episode në atë ndeshje.

Në karrierën time të gjatë, hera e parë që ndodh që një sfidë e cila vendos titullin të përcaktohet kështu nga një arbitër, sepse ai e përcaktoi. Kjo shtë fatkeqësi dhe e ftoj federatën shqiptare të futbollit të ndëryjë, pasi edhe ajo vendos për arbitrat”, u shpreh Xhafaj, që më pas tha se “uroj Kukësin për këtë titull, por nëse më pyesni për ndeshjen, nuk mund të shtoj asgjë më shumë se kaq”.

Sakaq, në studio, i pranishëm ishte edhe kapiteni i Kukësit, Rrahman Hallaçi, që nuk deshi të ndalej në komentin e episodeve, por te fakti që verilindorët e fituan titullin me meritë.