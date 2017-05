Fasone premton merkato dhe Milan zbavitës!

“Duhet të zhbllokohemi. Roma është superiore karshi nesh. Tani na presin ndeshje me skuadra ndaj të cilave mund t’ia dalim. Të shtunën shkojmë në Bergamo, ka një shije e veçantë. Do të ishte e rëndësishme që të shkonim aty dhe të luanim si Milan, më pas në dy të fundit të synojmë diçka më shumë”. Pas ndeshjes ka folur edhe Marko Fasone, administratori i deleguar kuqezi, teksa ka ngritur peshë me elozhe edhe Donarumën: “Ishte më i miri në fushë. Eshtë një futbollist i rëndësishëm, nuk mund të mos i bëjmë komplimenta”.

Mbi vendin e gjashtë: “Eshtë i rëndësishëm. Vendi i gjashtë s’është pjesë e historisë tonë, por këtë vit ka një vlerë të rëndësishme dhe do të na jepte mundësi që të ktheheshim në Europë. Ia thashë skuadrës dhe trajnerit”. Mbi merkaton: “Ka impenjime të rëndësishme që klubi ka marrë. Po përgatitemi për merkaton, por tani duhet të mendojmë për ndeshjet e radhës. Milani i vitit tjetër do të na zbavisë”.