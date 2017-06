Fasone: Donarumës nuk ia mbyllim derën, nëse ndryshon mendim

Milan-Raiola, luftë e hapur, që nuk ka më shpresa armëpushimi.

Dje menaxheri i Xhixhio Donarumës akuzoi Milanin se ka ushtruar presion për rinovimin dhe se ambienti te Milani është armiqësor.

Tani administratori i deleguar kuqezi, Marko Fasone, reagon dhe ka folur për

Corriere della sera, ku ka hapur një derë për Donarumën.

“Na vjen keq që është krijuar kjo klimë e keqe rreth Donarumës, edhe pse reagimet e tifozëve janë nxitur nga zgjedhjete tij, apo të Raiolës. Ne kemi bërë gjithçka që Donaruma dhe familja e tij të vazhdonin të lumtur me Milanin. Ne jo vetëm që e presim krahëhapur nëse ndryshon mendim, por jam i bindur që edhe tifozët do të ndryshonin sjellje.

” Për ne Donaruma nuk është në shitje, sezonin e ardhshëm do të qëndrojë te Milani. Nuk kemi dhënë ultimatum e kërcënim, e di trajneri nëse Donaruma do luajë. Ne kemi për detyrë të gjejmë një portier tjetër, nuk mund të rrezikojmë, nëse Donaruma mendon për Realin dhe nuk është i qetë. Nëse luan, nuk do ketë kthjelltësinë e duhur, duke parë si do e presin tifozët.