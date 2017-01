“Fanatics” nuk tërhiqen, distancim vetëm nga dhuna ndaj Gilman Likës

Grupimi i organizuar i tifozëve të Tiranës “Tirona Fanatics”, pas vizitës në “Skënder Halili” dje, ku anuluan stërvitjen e skuadrës dhe patën një diskutim me lojtarët, por që degjeneroi në dhunë ndaj Gilman Likës.

Për ata ngjarje “Fanatics” sqarojnë se nuk kishin për qëllim konfliktimin me lojtarët dhe nuk përfaqëson qëndrimin e grupit.

Ndërkaq, “Tirona Fanatics” njofton se grupimi nuk do të shkelë më në “Selman Stërmasi” dhe gjithashtu nuk do të jetë në mbështetje të skuadrës as nesër në Durrës.

Ndërkaq, grupimi paralajmëron se rezistenca ndaj vendimit të klubit për të lejuar Partizanin të luajë në “Selman Stërmasi” nuk ka marrë fdhe reagimi do të vazhdojë.

JA POSTIMI I PLOTE:

Ngjarjet e fundit në lidhje me atë që klubi e quante “shtëpia bardheblu” e “shtëpia e tifozëve”, stadiumin Selman Stërmasi, na detyrojnë të mos futemi më aty. Presidenti që nuk është president, me vendimin e tij tregoi se ka shumë pak afërsi me klubin e Tironës, e aspak me presidentin e saj të parë, emrin e të cilit deri pardje e mbante me krenari stadiumi.

Selman Stërmasi, sa ishte gjallë, pranoi të rropatej e të punonte në kombinatin e drurit me tre turne, vetëm që të mos firmoste ndryshimin e emrit të klubit. Nuk pranoi të bëhej palë me turpin, të cilin duan t’ia veshin tani të njëjtët karaktere, me buzëqeshje para kamerave.