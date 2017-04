“Fanatics”: Nuk kthehemi, Halili i paaftë

“Tirana Fanatics”, reagon pas deklaratave të klubit bardheblu, që shtrinte dorën e pajtimit me tifozërinë. Për përkrahësit e zjarrtë bardheblu, nuk ka marrëveshjen me klubin. “Fanatics”-at shprehen se nuk kanë ndërmend të kthehen në stadium. Deklarata ka qenë shumë thumbuese në adresë të presidentit të Tiranës, Refik Halili. Po një gjë është e qartë. “Fanatics” nuk do të jenë të organizuar në derbi dhe këtë ata e thonë haptazi.

“Klubi i Futbollit TirAna, në mënyrë të paturp, bën thirrje për pjesëmarrje të tifozëve në ndeshjen e radhës ndaj të kuqve. Ish-presidenti dhe shpura e tij pasi shkatërruan çdo gjë të shenjtë që kishte Sport Klub Tirona, duke e kthyer atë në karikaturën që është sot, kërkojnë që bashkëfajtorë për këtë të bëjnë edhe tifozët. Që në marrjen e presidencës Refik Halili tregoi se, edhe pse ndoshta me dëshirën e mirë për të ndërtuar diçka, ishte komplet i paaftë për të qenë president i një klubi futbolli, e aq më tepër i Tironës. Që në vitin e tij të parë si drejtues i vetëm filloi seria e premtimeve boshe, ose mashtrimeve. Borxhet e klubit iu adresuan drejtuesve të mëparshëm të tij dhe u premtua larja shumë e shpejtë e tyre. Kjo jo vetëm që nuk ndodhi kurrë, por borxhet vazhduan të shtoheshin sa më tepër kohë kalonte. Çdo kërkesë e tifozëve dhe mediave për transparencë kaloi me një: “shumë shpejt”. Edhe sot e kësaj dite asnjë fakt nuk është publikuar, që së paku diskutimet të bëheshin mbi baza reale dhe jo mbi hamendësime. Por me sa duket Refik Halili nuk pranon fare diskutime. Kush diskuton është dashakeq. Kush nuk beson se KF Tirana “po ha me lugë floriri” është dashakeq. Kush flet mbi mundësinë e rënies nga kategoria është dashakeq. Kush nuk e pranon se KF Tirana është një superfuqi sportive dhe një klub modern model është dashakeq. Me ç’duket mendësia e kuqe ka zënë rrënjë në klubin dikur simbol të rezistencës ndaj të kuqes. Por borxhet janë vetëm një pjesë e vogël e mozaikut. Drejtuesit e paaftë, merkatot boshe, rreziku i rënies nga kategoria në sezonin 2013-2014 (dhe tre vite më vonë e njëjta situatë), dënimet nga UEFA ishin të gjitha ndodhi të epokës Halili. Së fundmi i’u vu vula edhe përdhosjes së historisë të Tironës me pranimin e marrëveshjes për stadiumin me morrat. Prandaj ne nuk do të jemi në stadium të premten! Të shkosh në stadium do të thotë të pranosh bashkëfajësinë”, thuhet në deklaratën e tifozëve të Tiranës.

Një pjesë e tifozëve: Të kthehemi vetëm për derbin

Nuk kanë qenë në një mendje këtë herë tifozët bardheblu. Edhe pse grupimi “Tirona Fanatics” ka bërë të qartë qëndrimin e tij, që nuk do të jetë në stadium, shumë nga tifozët që kanë komentuar në faqen e “Facebook”-ut ishin kundër bojkotit. Shumica e tyre kërkonin, që këtë herë skuadra të kishte mbështetjen e tifozëve. Të shumtë ishin ata që kërkonin një gjë të tillë, duke pranuar se stadiumi nuk duhet të jetë në dorë të të kuqve.